विनोद साहनी हत्याकांड में 3 गिरफ्तार, थानाध्यक्ष, चौकी प्रभारी, बीट इंचार्ज सस्पेंड

गोंडा में चर्चित विनोद साहनी के हत्या के मामले में तीन नामजद लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही तीन पुलिकर्मियों पर कार्रवाई की गई है.

गोंडा पुलिस ने एक बयान में कहा- 9 सितंबर 2026 को थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत आवेदक विनोद साहनी द्वारा तहरीर दी गई कि घर लौटते समय कुछ युवकों द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है. सूचना पर पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उनका मेडिकल कराया गया एवं बेहतर उपचार हेतु केजीएमयू लखनऊ भेजा गया. जहां उपचार के दौरान आज उनकी मृत्यु हो गई.

एसपी अभिषेक ने कहा कि प्रकरण में कार्यवाही करते हुए संलिप्त 2 नामजद अभियुक्तों एवं 1 प्रकाश में आये अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि मृतक द्वारा वर्ग विशेष के विरुद्ध सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किये जाते थे, जो वैमनस्यतापूर्ण थे, इसी रंजिश को लेकर उनके द्वारा मारपीट की गई.

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बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश तेज

पुलिस ने बताया कि घटना में पुलिस टीमों का गठन कर शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है. प्रकरण में लापरवाही बरतने पर थानाध्यक्ष परसपुर एवं शाहपुर चौकी प्रभारी को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है.

पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के बाद कृष्ण गोपाल राय को खोड़ारे से थाना अध्यक्ष परसपुर बनाया गया. उधर, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद द्वारा गोंडा में कलेक्ट्रेट और डीएम आवास के घेराव को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है. कैबिनेट मंत्री संजय निषाद सर्किट हाउस पहुंचकर कलेक्ट्रेट परिसर तक पैदल यात्रा में शामिल हो सकते हैं