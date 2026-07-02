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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा में सरिया से लदा ट्रक पलटा, तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत; दो सगे भाइयों ने गंवाई जान

गोंडा में सरिया से लदा ट्रक पलटा, तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत; दो सगे भाइयों ने गंवाई जान

Gonda News In Hindi:सरिया से लदा हुआ ट्रक सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गया. जिसमें ट्रक के नीचे सरिया से दबकर तीन मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 02 Jul 2026 04:25 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में माधवपुर के पास उस समय चीख-पुकार मच गयी, जब सरिया से लदा हुआ ट्रक सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में पलट गया. जिसमें ट्रक के नीचे सरिया से दबकर तीन मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई. और हादसे के समय चार मजदूरों ने ट्रक से कूद कर अपनी जान बचा ली. स्थानीय लोगों ने और जेसीबी की मदद से रेस्क्यू करते हुए शवों को बाहर निकाल कर जिला चिकित्सालय पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज हादसे की जांच शुरू कर दी गयी है. हादसे की वजह ड्राईवर का स्टेयरिंग पर कंट्रोल खोना माना जा रहा है. सीएम योगी ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए स्थानीय अधिकारियों को राहत एवं बचाव के निर्देश दिए हैं.

दो सगे भाइयों की मौत से कोहराम 

सरिया लदे ट्रक की चपेट में आने से तरबगंज क्षेत्र के चांदपुर निवासी 45 वर्षीया राजेन्द्र, उसका सगा भाई रविन्द्र और राम गुलाम की मौके पर ही मौत हो गयी. तीनों वहीं खेत में मजदूरी कर रहे थे. दो सगे भाइयों और मजदूर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है.परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है.

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पुलिस ने शुरू की जांच 

सीओ सिटी आनंद राय ने बताया कि कोतवाली देहात में सरिये से लदे ट्रक पलटने से 3 मजदूर की मौत हो गई है. कोतवाली देहात पुलिस पूरे मामले में वैधानिक कार्रवाई करते हुए जांच की जा रही है. हादसे की वजह ड्राईवर को नींद की झपकी की वजह से कंट्रोल खोना बताया जा रहा है. जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक आगे कार्रवाई की जाएगी.

उधर मृतक के परिजनों ने प्रशासन से मुआवजे और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है. क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति इन्हीं के सहारे थी. फिलहाल मदद का आश्वासन दिया गया है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 02 Jul 2026 04:25 PM (IST)
Tags :
Gonda News Accident News UP NEWS
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