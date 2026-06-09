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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के इस जिले में 13192 राशन कार्ड रद्द, आयकरदाता और चार पहिया वाहन वालों पर बड़ी कार्रवाई

यूपी के इस जिले में 13192 राशन कार्ड रद्द, आयकरदाता और चार पहिया वाहन वालों पर बड़ी कार्रवाई

Gonda News In Hindi: आधार कार्ड से ऐसे लोगों का डाटा खाद्य एवं रसद विभाग को उपलब्ध कराया गया था.जिसके बाद खाद एवं रसद विभाग में कार्यवाही करते हुए इनके कार्ड डिलीट कर दिए हैं.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Jun 2026 05:31 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक बार फिर से बड़े पैमाने पर अपात्र लोगों के राशन कार्ड काटे गए हैं. यह लोग ऐसे परिवार से थे जिनमें परिवार की सालाना आय 2 लाख से ऊपर थी या उन्होंने 200000 से ऊपर का धान बेचा था या परिवार में कोई आयकर जाता था.उसके परिवार में कार या कोई चार पहिया वाहन है.एक से अधिक असलहा था तो ऐसे 13192 लोगों का कार्ड खत्म कर दिया गया है.

आधार कार्ड से ऐसे लोगों का डाटा खाद्य एवं रसद विभाग को उपलब्ध कराया गया था.जिसके बाद खाद एवं रसद विभाग में कार्यवाही करते हुए इनके कार्ड डिलीट कर दिए हैं. जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जो भी परिवार सालाना आय ₹2 लाख से अधिक है.परिवार में कोई आयकर दाता है या चार पहिया वाहन है.                              

एक से अधिक असलहा है या उनकी टर्नओवर 25 लाख रुपए से अधिक है.यह एक रूटीन प्रक्रिया है इसके तहत कार्ड विलोपन कर का कार्य किया गया है,इसमें अभियान चलाकर अपात्र लोगों के 13192 कार्ड का विलोपन किया गया है.

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अपात्र लाभार्थियों का चलाया जा रहा अभियान 

जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में पात्र और अपात्र लाभार्थियों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है.इसी क्रम में गोंडा जिले में भी राशन कार्ड धारकों के आंकड़ों का परीक्षण किया गया.जांच के दौरान ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया जिनकी वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक पाई गई या जिन्होंने दो लाख रुपये से अधिक मूल्य का धान बेचा था.इसके अलावा जिन परिवारों में आयकरदाता सदस्य हैं, चार पहिया वाहन है, एक से अधिक असलहा है अथवा जिनका व्यवसायिक टर्नओवर 25 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें भी राशन योजना के लिए अपात्र माना गया.

उन्होंने बताया कि आधार से जुड़े डाटा और अन्य विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपात्र लाभार्थियों की सूची तैयार की गई.इसके बाद नियमानुसार उनके राशन कार्डों का विलोपन किया गया.जिले में कुल 13,192 राशन कार्ड इस प्रक्रिया के तहत निरस्त किए गए हैं.

वास्तविक जरुरतमंदों तक पहुंचे राशन 

जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार यह कोई विशेष दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि शासन की नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है.इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक और पात्र जरूरतमंद परिवारों तक ही पहुंचे.अपात्र लोगों के नाम हटने से पात्र गरीब परिवारों को योजना का लाभ देने में आसानी होगी और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा.

खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन और विलोपन की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी.यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका राशन कार्ड गलत तरीके से निरस्त हुआ है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.विभाग द्वारा प्राप्त शिकायतों और अभिलेखों के आधार पर उनकी जांच भी की जाएगी.

जनपद में हुई इस कार्रवाई को राशन वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.विभाग का कहना है कि भविष्य में भी अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में जरूरतमंद और पात्र लोगों तक पहुंच सके.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 09 Jun 2026 05:31 PM (IST)
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