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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजिक उस्मानी का मायावती पर हमला, कहा- '2024 में गठबंधन होता तो BJP न आती'

राजिक उस्मानी का मायावती पर हमला, कहा- '2024 में गठबंधन होता तो BJP न आती'

गोंडा में बसपा से सपा में आए राजिक उस्मानी ने मायावती और बसपा पर हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा अब कांशीराम के विचारों को छोड़ चुकी है. यूपी में बीजेपी और सपा की लड़ाई है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 06 Sep 2026 09:08 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोंडा में हाल ही बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए राजिक उस्मानी ने बसपा सुप्रीमों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि अगर मायावती ने 2024 में गठबंधन कर लिया होता तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती. बसपा को 5 फीसदी वोट मिले थे, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ.

राजिक उस्मानी शिक्षक दिवस के मौके पर प्राथमिक विद्यालय तुर्कडीहा में शिक्षकों को सम्मानित करने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने बच्चों को कॉपी और पेंसिल भी वितरित की.  उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार सरकारी स्कूलों   को बंद कर निजली स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहती है. पत्रकारों से बातचीत में ही उन्होंने मायावती के साथ बीजेपी सरकार पर निशाना साधा.

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आकाश आनंद को साइडलाइन करने का दावा 

राजिक उस्मानी ने कहा कि आकाश आनंद के बोलने से बीजेपी को नुकसान हो रहा था, इसलिए मायावती ने अपने भतीजे को साइडलाइन कर दिया. ये बात सभी को समझ आ रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बसपा में कार्यकर्ता कितनी भी कुर्बानी दे, अगर कोई ज्यादा पैसे दे देता है तो उसे तिक्त मिल जाता है. स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और लालजी वर्मा जैसे सीनियर नेताओं का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बसपा में कुर्बानी कुछ भी दे दो, पैसा ज्यादा देने वाले को टिकट मिल जाता है. पार्टी में कोई समीक्षा नहीं होती. बहन जी से सीधी बात नहीं की जा सकती. कोऑर्डिनेटर का एक कुनबा है, जिसमें उलझे रहिए वही ब्लैकमेल करते रहते हैं.

कांशीराम के विचार छोड़ने के आरोप 

राजिक उस्मानी ने बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि बहुजन समाज पार्टी अब समाप्त पार्टी है. किसी भी सीट पर अगर तीन हजार वोट आ रहे हैं वो उम्मीदवार के निजी हैं, पार्टी के बल पर नहीं. उन्होंने आगे कि हम सब सपना देखते कि बहनजी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन उन्होंने कांशीराम के विचारों और संघर्ष को छोड़ दिया. 2007 में कांशीराम के विचारों से ही सरकार बनी थी, उसके बाद विचार खत्म और अब पार्टी खत्म हो गयी.

प्रदेश में अब सपा बनाम भाजपा 

राजिस्क उस्मानी ने कहा कि यूपी में इस समय दो पार्टियां ही हैं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी. कुछ लोग बीजेपी को जिताने के लिए वोट देते हैं, कुछ हारने के लिए. तीसरी पार्टी की कोई जगह नहीं बची है.

सहारनपुर मस्जिद मामले में बीजेपी पर हमला 

सहारनपुर में मस्जिद ध्वस्तीकरण पर राजिक उस्मानी ने कहा कि काम कानून और संविधान से होना चाहिए. अगर कानून समय देने की बात कहता है तो समय देना चाहिए. कानों से अलग कोई काम नहीं होना चाहिए. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के पास है क्या ? पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद और कश्मीर, अगर ते तीन चार शब्द निकाल दें तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं है. जनता अब जागरूक हो चुकी है. गाड़ियां खराब हो रहीं हैं क्योंकि इथेनाल मिलाया जा रहा है. 30 से 40 रूपए वाला इथेनाल 100 रूपए में बेच रहे हैं.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 06 Sep 2026 09:08 AM (IST)
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