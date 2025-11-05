हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGonda News: गोंडा में RPF की कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप, जांच शुरू

Gonda News: गोंडा में RPF की कस्टडी में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप, जांच शुरू

UP News: थाना मोतीगंज क्षेत्र के किनकी गांव के रहने वाले युवक को आरपीएफ ने तेल चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसकी हिरासत में मौत हो गई. परिजनों ने आरपीएफ कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 05 Nov 2025 03:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के थाना मोतीगंज क्षेत्र के किनकी गांव के रहने वाले युवक की RPF की कस्टडी में मौत हो गई. वहीं युवक की मौत की सूचना पर परिवार के लोगों ने मोर्चरी में जमकर हंगामा किया. परिजनों ने आरपीएफ कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है. परिजनों ने कहा कि युवक की मौत के आरपीएफ वाले शव मोर्चरी में छोड़कर मौके से भाग गए.

वहीं, मृतक की बेटी ने रोते हुए बताया कि मेरे पापा को आरपीएफ वालों ने करंट लगाकर मारा है. उन्हें पीटा गया, खून की उल्टियां कर रहे थे. मारकर यहां छोड़ गए हैं.  दरअसल, सितंबर को मोतीगंज रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बरुवाचक के पास गोंडा से गुवाहाटी जा रही एक मालगाड़ी से छह टिन सरसों का तेल चोरी हुआ था. RPF गोंडा इस मामले की जांच कर रही थी. चोरी का आरोप किनकी गांव निवासी संजय कुमार सोनकर (35) पर भी लगा था.

गाड़ी में बिठाकर दोपहर तक घुमाते रहे RPF कर्मचारी- परिजन

संजय के परिजनों का आरोप है कि बीते दिन सुबह 11 बजे RPF गोंडा के सब-इंस्पेक्टर करण सिंह यादव, सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार और कॉन्स्टेबल अमित कुमार संजय कुमार हमारे घर पहुंचे और संजय को जबरन पकड़कर ले आए. पहले इन लोगों ने गांव में ही उनसे पूछताछ की. उसके बाद गाड़ी पर बिठाकर कई गांवों में दोपहर तक घुमाते रहे.

बाद में उन्हें पीटा गया. जब तबीयत बिगड़ी तो रात साढ़े 11 बजे गोंडा मेडिकल कॉलेज लेकर गए. लेकिन इसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं बताया. अस्पताल में संजय की मौत हो गई. मौत के बाद बिना सूचना दिए शव को मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवा दिया और वहां से चले गए.

आरपीएफ ने लॉकअप में ले जाकर की पिटाई- परिजन

सूचना के बाद परिजन एक के बाद एक गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और हंगामा करने लगे. मृतक संजय कुमार के साले ने बताया- मेरे जीजा को गांव में और फिर आरपीएफ लॉकअप ले जाकर पीटा गया, जिससे उनकी मौत हुई. घर की एक महिला ने यह भी बताया कि संजय कुमार घर पर भी मारपीट न करने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें पीटा गया. परिजनों ने पोस्टमॉर्टम की वीडियो ग्राफी कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी गोंडा को एक प्रार्थना पत्र भी दिया है. 

तेल चोरी के आरोप में किया गया था गिरफ्तार

वहीं, आरपीएफ गोंडा के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर महेंद्र प्रसाद दुबे ने बताया कि मालगाड़ी के वैगन से तेल चोरी के आरोप में पवन और उसका भाई संजय वांछित थे. पवन जेल में बंद है. जबकि संजय को टीम कल टीम गिरफ्तार करने गई थी. तभी बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई तो गोंडा जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

उन्होंने कहा कि घटना दुखद है, मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तबतक मारपीट की बात नहीं मान सकते. रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read
Published at : 05 Nov 2025 03:58 PM (IST)
Tags :
Gonda News Gonda Police UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान भेजे 2100 भारतीय, क्या है शहबाज सरकार का रिएक्शन?
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान भेजे 2100 भारतीय, क्या है शहबाज सरकार का रिएक्शन?
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Shehnaaz Gill Interview | बिग बॉस 13 | पंजाबी इंडस्ट्री से बैन और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान भेजे 2100 भारतीय, क्या है शहबाज सरकार का रिएक्शन?
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पाकिस्तान भेजे 2100 भारतीय, क्या है शहबाज सरकार का रिएक्शन?
दिल्ली NCR
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
दिल्ली के कई स्कूलों में आउटडोर एक्टिविटी बंद, बिगड़ती AQI के बीच लिया फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के रोल के लिए पहली पसंद, गोकुलधाम सोसायटी के सारे मर्द थे लट्टू
मुनमुन दत्ता नहीं थी बबीता जी के रोल के लिए पहली पसंद, गोकुलधाम सोसायटी के सारे मर्द थे लट्टू
ट्रेंडिंग
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
नई नवेली दुल्हन ने बेड में छिपा रखा था आशिक! लट्ठ लेकर पहुंचे घर वाले और फिर...वीडियो वायरल
हेल्थ
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
दिल्ली में रहना है तो फेफड़ों का रखें खास ख्याल, घर पर ही ऐसे कर सकते हैं लंग टेस्ट
यूटिलिटी
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
दुबई और अबू-धाबी घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज आपके लिए रहेगा पैसा वसूल
ABP NEWS
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
Bihar Election 2025 : आपको फर्क नहीं दिख रहा? | Pawan Singh
ABP NEWS
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
'इश्क' मे टावर पर चढ़ाई!
ABP NEWS
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
Bihar Election: Tej Pratap के खिलाफ चुनावी मैदान मे उतर गया सगा भाई!
ABP NEWS
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
Pakistan परमाणु परिक्षण कर रहा है - Trump
ABP NEWS
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
'Rahul Gandhi मछली पकड़ते रह जायेंगे जिंदगी भर' - Tej Pratap
Embed widget