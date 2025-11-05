उत्तर प्रदेश के जनपद गोंडा के थाना मोतीगंज क्षेत्र के किनकी गांव के रहने वाले युवक की RPF की कस्टडी में मौत हो गई. वहीं युवक की मौत की सूचना पर परिवार के लोगों ने मोर्चरी में जमकर हंगामा किया. परिजनों ने आरपीएफ कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है. परिजनों ने कहा कि युवक की मौत के आरपीएफ वाले शव मोर्चरी में छोड़कर मौके से भाग गए.

वहीं, मृतक की बेटी ने रोते हुए बताया कि मेरे पापा को आरपीएफ वालों ने करंट लगाकर मारा है. उन्हें पीटा गया, खून की उल्टियां कर रहे थे. मारकर यहां छोड़ गए हैं. दरअसल, सितंबर को मोतीगंज रेलवे स्टेशन क्षेत्र के बरुवाचक के पास गोंडा से गुवाहाटी जा रही एक मालगाड़ी से छह टिन सरसों का तेल चोरी हुआ था. RPF गोंडा इस मामले की जांच कर रही थी. चोरी का आरोप किनकी गांव निवासी संजय कुमार सोनकर (35) पर भी लगा था.

गाड़ी में बिठाकर दोपहर तक घुमाते रहे RPF कर्मचारी- परिजन

संजय के परिजनों का आरोप है कि बीते दिन सुबह 11 बजे RPF गोंडा के सब-इंस्पेक्टर करण सिंह यादव, सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र कुमार और कॉन्स्टेबल अमित कुमार संजय कुमार हमारे घर पहुंचे और संजय को जबरन पकड़कर ले आए. पहले इन लोगों ने गांव में ही उनसे पूछताछ की. उसके बाद गाड़ी पर बिठाकर कई गांवों में दोपहर तक घुमाते रहे.

बाद में उन्हें पीटा गया. जब तबीयत बिगड़ी तो रात साढ़े 11 बजे गोंडा मेडिकल कॉलेज लेकर गए. लेकिन इसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं बताया. अस्पताल में संजय की मौत हो गई. मौत के बाद बिना सूचना दिए शव को मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखवा दिया और वहां से चले गए.

आरपीएफ ने लॉकअप में ले जाकर की पिटाई- परिजन

सूचना के बाद परिजन एक के बाद एक गोंडा मेडिकल कॉलेज पहुंचे और हंगामा करने लगे. मृतक संजय कुमार के साले ने बताया- मेरे जीजा को गांव में और फिर आरपीएफ लॉकअप ले जाकर पीटा गया, जिससे उनकी मौत हुई. घर की एक महिला ने यह भी बताया कि संजय कुमार घर पर भी मारपीट न करने की गुहार लगा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें पीटा गया. परिजनों ने पोस्टमॉर्टम की वीडियो ग्राफी कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी गोंडा को एक प्रार्थना पत्र भी दिया है.

तेल चोरी के आरोप में किया गया था गिरफ्तार

वहीं, आरपीएफ गोंडा के असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर महेंद्र प्रसाद दुबे ने बताया कि मालगाड़ी के वैगन से तेल चोरी के आरोप में पवन और उसका भाई संजय वांछित थे. पवन जेल में बंद है. जबकि संजय को टीम कल टीम गिरफ्तार करने गई थी. तभी बीच में उसकी तबीयत खराब हो गई तो गोंडा जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

उन्होंने कहा कि घटना दुखद है, मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती तबतक मारपीट की बात नहीं मान सकते. रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.