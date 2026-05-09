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गोंडा में छोटे भाई ने लकड़ी के पट्टे से पीट-पीटकर की बड़े भाई की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Gonda News In Hindi: धानेपुर थाना क्षेत्र के पृथ्वीपाल ग्रांट के महतोडीह में छोटे भाई ने बड़े भाई की लकड़ी के पट्टे से पीट-पीटकर हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By : कृष्ण कुमार | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 May 2026 10:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद से शख्स की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, यहां छोटे भाई ने लकड़ी के पट्टे से पीट-पीटकर बड़े भाई की हत्या कर दी. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह वारदात धानेपुर थाना क्षेत्र के पृथ्वीपाल ग्रांट के महतोडीह से सामने आई है. पुलिस के मुताबिक, यहां रहने वाले सत्य नारायन तिवारी के बेटे सुमित तिवारी उम्र करीब 39 वर्ष की उसके ही भाई विराट तिवारी ने लकड़ी के फट्टे से पीट पीट कर हत्या कर दी.

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आरोपी और मृतक की ठीक नहीं थी मानसिक स्थिति

बताया गया कि हत्या की सूचना मिलने पर मौके पर थाना अध्यक्ष अविरंद यादव और सीओ सदर शिल्पा वर्मा ने मौके पर पहुंच कर छानबीन की. पुलिस की जांच में सामने आया है कि हत्या करने वाला मृतक का सगा भाई है जिसका नाम विराट है. पुलिस ने बताया कि विराट मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मृतक सुमित भी मानसिक रूप से बीमार होने के साथ आंख से देख भी नहीं पाता था.

पड़ोसी ने बताया आंखों देखा हाल

वहीं, बगल के ही रहने वाले किराना व्यवसाई ने बताया कि रात में जनरेटर चल रहा था, इसलिए किसी की चीख पुकार सुनाई नहीं दी, हालांकि विराट शाम से तांडव मचाए हुए था, उसने कई लोगों पर ईंट फेंक कर मारने की कोशिश की थी, पुलिस ने मौके से आला कत्ल लकड़ी का फट्टा और एक सूखी टहनी खून से सनी बरामद की है, फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, पुलिस ने पंचनामा भर कर शव को पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है.

मामले पर क्या बोलीं सीओ शिल्पा वर्मा?

वहीं पूरे मामले को लेकर CO सदर शिल्पा वर्मा ने बताया कि डायल 112 को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना थानेपुर क्षेत्र के पृथ्वीपाल ग्रांट में एक विक्षिप्त व्यक्ति के द्वारा एक अल्प मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति को मार दिया गया है. सूचना पर तत्काल डायल 112 और थाना धानेपुर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची.

सीओ के मुताबिक, मृतक के पिता ने बताया गया कि उसके छोटे बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उसने मानसिक रूप से कमजोर बड़े भाई की हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार के वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 09 May 2026 10:32 PM (IST)
Tags :
Gonda News UP NEWS UP Police
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