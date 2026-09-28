Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा जेल में बंदी की लखनऊ में मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप, परिजनों का हंगामा

गोंडा जेल में बंदी की लखनऊ में मौत, इलाज में लापरवाही का आरोप, परिजनों का हंगामा

गोंडा जेल में निरुद्ध बंदी राम गणेश की लखनऊ स्थिति केजीएमयू में इलाज के दौरान मौत हो गई. जब बंदी का शव गोंडा पहुंचा तो परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 28 Sep 2026 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

गोंडा के मंडलीय कारागार में निरुद्ध बंदी राम गणेश पाल की लखनऊ में इलाज के दौरान मौत हो गई. जब बंदी का शव गोंडा पहुंचा तो परिजनों सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया. परिजनों ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. बताया गया कि राम गणेश के ऊपर 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था और 3 महीने पहले जेल भेजा गया था.

परिजनों का आरोप है कि बिना परिजनों की जानकारी के ही राम गणेश का ब्रेन हैमेज का ऑपरेशन कर दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया. वहीं मामले की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे भी मौके पर पहुंचे. इसके साथ ही हंगामे की खबर पर पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फतेहपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 4 लोगों की मौत
यूपी: फतेहपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 4 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: खतरे के निशान के ऊपर राप्ती-रोहिन और घाघरा नदी, बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा
यूपी: खतरे के निशान के ऊपर राप्ती-रोहिन और घाघरा नदी, बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा की राज्यसभा में बढ़ेगी सीट, BJP को अखिलेश ऐसे देंगे मात!
सपा की राज्यसभा में बढ़ेगी सीट, BJP को अखिलेश ऐसे देंगे मात!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन, सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम
देहरादून में ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन, सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम

प्रतापनगर सीट पर हर चुनाव में बदलती है सत्ता, क्या इस बार टूटेगी परंपरा?

मामले की निष्पक्ष जांच की मांग

शव रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं वहीं कटरा और कौड़िया बाजार की पुलिस पहुंचकर पूरे मामले में परिजनों को समझने की ड्यूटी हुई है घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे भी पहुंचकर परिजनों को समझने के साथ पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं.

सिर दर्द की शिकायत के बाद कराया गया था भर्ती

वहीं इस मामले को लेकर जेल अधीक्षक मंडलीय  कारागार गोंडा मृत्युंजय पांडे ने कहा कि बंदी राम गणेश पाल पुत्र राम लखन, यहां कौड़िया थाने से 307 के मुकदमे में निरुद्ध थे. दिनांक 14/9/26 को उनके सिर में दर्द, उल्टी और घबराहट की शिकायत हुई. उसके आधार पर कारागार के डॉक्टर साहब ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लिया.

लखनऊ के KGMU किया गया था रेफर

उनके मुताबिक, दिनांक 16 सितंबर  को उनकी रिकवरी सही से नहीं हो रही थी, तो उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया. जिला अस्पताल के इमरजेंसी डॉक्टरों ने बंदी को देखा और तत्काल उसे केजीएमयू के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे भर्ती कर लिया.

इलाज के दौरान बंदी ने तोड़ा दम

उन्होंने आगे बताया कि आवश्यक जांच और उपचार के बाद उनके द्वारा बताया गया कि बंदी को ब्रेन ट्यूमर है, जिसके तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता है. इसकी सूचना महानिदेशक कारागार को, उप महानिरीक्षक कारागार को, न्यायालय को और संबंधित परिजनों को भी दी गई. परिजन जब बंदी कारागार में आया था, तब साथ में ही गए थे. दिनांक 21/9/26 को बंदी का ब्रेन ट्यूमर का सफल ऑपरेशन किया गया. दुर्भाग्यवश दिनांक 26 सितंबर 2026 को खबर मिली कि बंदी की उपचार के दौरान केजीएमयू में मृत्यु हो गई.

जेल अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन का यह निर्णय डॉक्टर ने स्वयं लिया था, न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर द्वारा लिया गया था. किसी भी तरीके से इलाज में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है. कारागार विभाग द्वारा, सरकार द्वारा लगभग दो लाख रुपये उनके ऊपर खर्च किए गए हैं, उनके ऑपरेशन में इतना खर्च आया है. केजीएमयू उत्तर प्रदेश का बेस्ट अस्पताल है और सारे बंदी जिला अस्पताल से केजीएमयू हमारे यहाँ से जाते हैं, इसलिए वहाँ बेहतर उपचार के लिए भेजा गया था.

देहरादून में ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन, सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read More
Published at : 28 Sep 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Gonda News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फतेहपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 4 लोगों की मौत
यूपी: फतेहपुर में गैस सिलेंडर ब्लास्ट से मकान गिरा, 4 लोगों की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: खतरे के निशान के ऊपर राप्ती-रोहिन और घाघरा नदी, बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा
यूपी: खतरे के निशान के ऊपर राप्ती-रोहिन और घाघरा नदी, बढ़ सकता है बाढ़ का खतरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा की राज्यसभा में बढ़ेगी सीट, BJP को अखिलेश ऐसे देंगे मात!
सपा की राज्यसभा में बढ़ेगी सीट, BJP को अखिलेश ऐसे देंगे मात!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून में ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन, सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम
देहरादून में ग्राम प्रधानों का प्रदर्शन, सरकार को दिया 5 दिन का अल्टीमेटम
Advertisement

वीडियोज

इस्तीफा या महाभियोग... Gyanesh Kumar का क्या होगा? ​विश्लेषकों का सटी​क विश्लेषण
मस्जिद पर कार्रवाई के बीच सामने आई बड़ी खबर! मचा हड़कंप
मस्जिद पर कार्रवाई के बाद उज्जैन में कैसे हैं हालात, ग्राउंड जीरो से देखिए
छात्रों की सुरक्षा और भविष्य से खिलवाड़ का असली गुनहगार कौन?
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
CM विजय की जीत में SIR बनी वजह? दावों पर चिदंबरम का बड़ा बयान
दिल्ली NCR
UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम
UP राज्यसभा चुनाव: कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी, 8 सीट पर BJP ने भेजे 24 नाम
स्पोर्ट्स
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
श्रीलंका के गेंदबाज का जैवलिन में दूसरा कमाल, CWG के बाद एशियन गेम्स में जीता गोल्ड
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
'दृश्यम 3' को CBFC से मिली हरी झंडी, नहीं लगा एक भी कट, 'दृश्यम 2' से है 8 मिनट बड़ी
विश्व
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
दो बार बाल-बाल बचे थे मुजतबा, मलबे के ढेर से ईरान के सुप्रीम लीडर बनने की पूरी कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
'आखिरकार बहन जी ने मान...' मायावती के बयान से खुश चंद्रशेखर आजाद!
ओटीटी
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
'बक अभी खत्म नहीं हुई...', 'चुंबक 2' की रिलीज कंफर्म, जानें कब और कहां देखें
इंडिया
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
चुनाव आयोग विवाद पर शथि थरूर का बड़ा बयान, कहा - 'सच कहें तो हमें...'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget