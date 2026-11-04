गोंडा के 3 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ, खाते में आएगी सब्सिडी

गोंडा में दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सरकार की ओर से गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का उपहार दिया जा रहा है. जिले के करीब 3 लाख 93 हजार उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को इसका लाभ मिलेगा. जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर से पहले गैस सिलेंडर की रिफिल बुक कराने वाले लाभार्थियों के बैंक खाते में सब्सिडी की धनराशि भेजी जाएगी.भरे हुए गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी करवाई जाएगी.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी देने की घोषणा की थी. इसी घोषणा के क्रम में गोंडा जिले के 3 लाख 93 हजार 111 उज्ज्वला कनेक्शन धारकों को इसका लाभ मिलेगा.

राहुल गांधी को गिनीज अवार्ड दिलाना चाहते हैं पंकज चौधरी? गिनाईं 6 वजह

बैंक खाते में आएगी सब्सिडी की राशि

जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह के मुताबिक, लाभार्थियों को एक रिफिल पर राज्य सरकार की ओर से 658 रुपये 14 पैसे और केंद्र सरकार की ओर से 341 रुपये 69 पैसे की सब्सिडी दी जाएगी. सब्सिडी का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को 31 दिसंबर से पहले अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग कराकर उसका भुगतान करना होगा. इसके बाद सब्सिडी की धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी.

उज्ज्वला लाभार्थियों को दिया जा रहा दिवाली का गिफ्ट

जिला पूर्ति अधिकारी जिला पूर्ति अधिकारी कुंवर दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि दीपावली के अवसर पर यह योजना उज्ज्वला कनेक्शन धारकों के लिए सरकार की ओर से उपहार है. उन्होंने लाभार्थियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर गैस सिलेंडर की रिफिल बुक कराकर इस योजना का लाभ उठाएं.

आपको बता दें कि दिवाली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि, सब्सिडी का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को 31 दिसंबर से पहले अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग कराकर उसका भुगतान करना होगा.

अयोध्या दीपोत्सव में दिखेगी देशभर की लोक संस्कृति, कलाकार देंगे प्रस्तुति