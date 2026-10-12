Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा में डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 21 लाख की ठगी, पूरी रकम होल्ड

गोंडा में डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर 21 लाख की ठगी, पूरी रकम होल्ड

गोंडा में साइबर ठगों ने बीना श्रीवास्तव ने से 21 लाख की ठगी कर ली.ठगों ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की धमकी दी थी और वीडियो कॉल पर लेकर उनके खाते से रकम निकाल ली.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 12 Oct 2026 10:13 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गोंडा में  साइबर ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम होने और गिरफ्तारी वारंट जारी होने का डर दिखाकर मालवीय नगर की रहने वाली बीना श्रीवास्तव से 21 लाख 30 हजार 600 रुपये की ठगी कर ली. आरोपी लगातार फोन और वीडियो कॉल कर महिला को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाते रहे.

पीड़िता की शिकायत पर साइबर थाना गोंडा में मुकदमा अपराध संख्या 16/26 दर्ज किया गया है. पुलिस ने साइबर अपराध पोर्टल NCRP के माध्यम से पूरी रकम होल्ड करा दी है. पुलिस के मुताबिक, कोर्ट के आदेश के बाद 3 से 4 बैंकिंग कार्यदिवस में पीड़िता को रकम वापस दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

यह भी पढ़ें: यूपी: BJP में जाने से पहले राकेश प्रताप सिंह का दावा, 'सपा के कई विधायक...'

मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का दिखाया डर

पीड़िता बीना श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पास फोन आया था. फोन करने वाले ने कहा कि उनका नाम मनी लॉन्ड्रिंग केस में है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है. उन्हें पुणे आकर जवाब देने के लिए कहा गया। इसके बाद आरोपी ने उनके आधार नंबर, बैंक खाते और खातों में जमा रकम तक की जानकारी बताई. इससे वह डर गईं.

आरोपी ने कहा कि उनके बैंक खातों में जमा रकम की भारतीय रिजर्व बैंक से जांच कराई जाएगी. अगर पैसा सही पाया गया तो वापस मिल जाएगा, अन्यथा रकम जब्त कर ली जाएगी. इसके बाद आरोपी लगातार फोन और वीडियो कॉल करने लगे. पीड़िता के मुताबिक, एक बार आरोपी पुलिस की वर्दी में दिखाई दिया, लेकिन बाद में उसने वीडियो कॉल पर अपना चेहरा दिखाना बंद कर दिया.

RTGS से ट्रांसफर हुई रकम 

पीड़िता ने बताया कि आरोपियों के कहने पर उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के खातों से अलग-अलग रकम RTGS के माध्यम से ट्रांसफर कर दी. बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने आरोपियों के नंबर ब्लॉक कर दिए. इसके बावजूद अलग-अलग दो-तीन नंबरों से फोन आते रहे.

बीना श्रीवास्तव ने मांग की है कि उनकी रकम वापस दिलाई जाए और साइबर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में दूसरे लोग इस तरह की ठगी का शिकार न हों.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

सीओ सदर अभिषेक दवाच्या ने बताया कि 10 अक्टूबर 2026 को मालवीय नगर निवासी महिला के साथ डिजिटल अरेस्ट के जरिए साइबर ठगी का मामला संज्ञान में आया था. मनी लॉन्ड्रिंग का भय दिखाकर पीड़िता से 21 लाख 30 हजार 600 रुपये की ठगी की गई. पीड़िता की लिखित शिकायत पर साइबर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 16/26 दर्ज कर दो टीमों का गठन किया है.

उन्होंने बताया कि NCRP पोर्टल के माध्यम से ठगी की पूरी रकम होल्ड करा दी गई है. कोर्ट के आदेश के बाद 3 से 4 बैंकिंग कार्यदिवस में रकम पीड़िता को वापस दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित पहली टीम मनी ट्रेल यानी रकम के लेन-देन की कड़ियों को जोड़कर जांच कर रही है. वहीं, दूसरी टीम चैट और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच कर साक्ष्य जुटा रही है. आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी और अन्य विधिक कार्रवाई के प्रयास किए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'अखिलेश यादव का PDA परिवार और पैसे तक सिमटा', अनिल राजभर का सपा प्रमुख पर हमला

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read More
Published at : 12 Oct 2026 10:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Cyber Fraud
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव का PDA परिवार और पैसे तक सिमटा', अनिल राजभर का सपा प्रमुख पर हमला
'अखिलेश यादव का PDA परिवार और पैसे तक सिमटा', अनिल राजभर का सपा प्रमुख पर हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: BJP में जाने से पहले राकेश प्रताप सिंह का दावा, 'सपा के कई विधायक...'
यूपी: BJP में जाने से पहले राकेश प्रताप सिंह का दावा, 'सपा के कई विधायक...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: लखनऊ कांग्रेस मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, ममता चौधरी दिल्ली तलब
UP: लखनऊ कांग्रेस मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, ममता चौधरी दिल्ली तलब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर टली सुनवाई, अब 16 अक्टूबर को होगी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर टली सुनवाई, अब 16 अक्टूबर को होगी
Advertisement

वीडियोज

CEC पर बवाल...अब सुप्रीम कोर्ट ही करेगा समाधान?
Gyanesh Kumar के खिलाफ Rahul Gandhi का 'तांडव'!
Gyanesh Kumar के खिलाफ विपक्ष का तांडव!
राहुल के साथ आएंगे BJP वालें ?
विपक्ष की लड़ाई, जमीनी या हवा-हवाई? |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी का अपने कार्यकर्ताओं को कोहनी मारते Video वायरल, BJP का तंज
राहुल गांधी का अपने कार्यकर्ताओं को कोहनी मारते Video वायरल, BJP का तंज
दिल्ली NCR
रामलीला मैदान: एक दिन की बुकिंग का खर्च 1.21 लाख रुपये, इस साल 3 दिन ही खाली
रामलीला मैदान: एक दिन की बुकिंग का खर्च 1.21 लाख रुपये, इस साल 3 दिन ही खाली
इंडिया
राहुल गांधी के साथ किन नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
राहुल गांधी के साथ किन नेताओं ने SC में लगाई याचिका? ज्ञानेश कुमार के साथ 4 को बनाया पार्टी
क्रिकेट
OTD: भारत ने तीसरे टी20 में बनाए 297, बांग्लादेश 133 रन से हारा; संजू का शतक
भारत ने तीसरे टी20 में बनाए 297, बांग्लादेश 133 रन से हारा; संजू का शतक
बॉलीवुड
नुसरत भरूचा की हुई रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, हॉस्पिटल में नर्स खिला रहीं खाना, एक्ट्रेस ने दिखाया हाल
नुसरत भरूचा की हुई रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, हॉस्पिटल में नर्स खिला रहीं खाना, एक्ट्रेस ने दिखाया हाल
इंडिया
प्रदर्शन के बीच MHA का फैसला, दिल्ली में 20 हजार पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती
प्रदर्शन के बीच MHA का फैसला, दिल्ली में 20 हजार पैरामिलिट्री जवानों की तैनाती
इंडिया
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
CEC के खिलाफ सारी याचिकाएं मंजूर, 27 अक्टूबर को SC में होगी सुनवाई
इंडिया
राहुल पर असम के CM हिमंता का पलटवार, बोले- राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं और शिव तांडव...
राहुल पर असम के CM हिमंता का पलटवार, बोले- राम मंदिर जाने की हिम्मत नहीं और शिव तांडव...
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget