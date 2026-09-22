गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडा: अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्टर, सपा ने की कार्रवाई की मांग

गोंडा: अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्टर, सपा ने की कार्रवाई की मांग

गोंडा-लखनऊ मार्ग पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादित पोस्टर लगाए जाने के मामले पर सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी उनकी छवि धूमिल करने के लिए होर्डिंग लगा रही है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 22 Sep 2026 11:17 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश में, जहां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विवादित पोस्टर को लेकर सियासत गरमा गई है. वहीं गोंडा-लखनऊ मार्ग पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि को लेकर विवादित पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया. जानकारी मिलते ही सपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवा दिया. इसके बाद सपा पदाधिकारियों ने कोतवाली नगर पहुंचकर मामले में तहरीर दी और पोस्टर लगाने वालों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों पर विवादित पोस्टर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं. सपा प्रवक्ता जावेद अख्तर उर्फ मंटू के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी कोतवाली नगर पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ में पूजा कराने आए 2 पंडितों की हत्या, पत्नी को भी मारी गोली
आजमगढ़ में पूजा कराने आए 2 पंडितों की हत्या, पत्नी को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शादी के 20 घंटे के भीतर नवविवाहित दंपति की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी
शादी के 20 घंटे के भीतर नवविवाहित दंपति की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: फसल बर्बाद हुई तो किसान ने उठाया खौफनाक कदम, लगाई फांसी
महोबा: फसल बर्बाद हुई तो किसान ने उठाया खौफनाक कदम, लगाई फांसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छाएगा पूर्वांचल का स्वाद, लगेंगे स्पेशल स्टॉल
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छाएगा पूर्वांचल का स्वाद, लगेंगे स्पेशल स्टॉल

अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करने के लिए होर्डिंग

सपा प्रवक्ता जावेद अख्तर उर्फ मंटू ने बताया कि विगत कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जनपद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब के नेता अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करने के लिए तरह-तरह की होर्डिंग, पोस्टर, बैनर जनपद में कई सार्वजनिक स्थानों पर बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा है. जिससे माहौल खराब होने की आशंका रहती है.

हमारे नेता विकास पुरुष नेता के खिलाफ ऐसी ओछी हरकत करने वालों के खिलाफ हम लोगों ने नगर कोतवाली में जाकर तहरीर दी है. जिसमें हम लोगों ने कोतवाल साहब से मांग की है कि इस पर निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए. वरना हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग इसके लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. क्योंकि लगातार नेता के प्रति इस तरीके से ओछी हरकत करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं. ये तीसरी या चौथी बार हम लोगों ने तहरीर दी है और इस बार हम लोगों ने कहा है कि इस पर जांच हो और मुकदमा पंजीकृत किया जाए.

'सत्ता में बैठे लोग ही ये हरकत कर सकते हैं और कौन?'

सपा प्रवक्ता ने कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही ये हरकत कर सकते हैं और कौन कर सकता है? बीजेपी की सरकार है, डरी हुई सरकार है. अब ये जाने वाली सरकार है. अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के नकारात्मक लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं. डरी हुई सरकार है. अखिलेश यादव के कामों का इनके पास कोई तोड़ ही नहीं है.

About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
Read More
Published at : 22 Sep 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Gonda News Akhilesh Yadav
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ में पूजा कराने आए 2 पंडितों की हत्या, पत्नी को भी मारी गोली
आजमगढ़ में पूजा कराने आए 2 पंडितों की हत्या, पत्नी को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शादी के 20 घंटे के भीतर नवविवाहित दंपति की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी
शादी के 20 घंटे के भीतर नवविवाहित दंपति की संदिग्ध मौत, इलाके में सनसनी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: फसल बर्बाद हुई तो किसान ने उठाया खौफनाक कदम, लगाई फांसी
महोबा: फसल बर्बाद हुई तो किसान ने उठाया खौफनाक कदम, लगाई फांसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छाएगा पूर्वांचल का स्वाद, लगेंगे स्पेशल स्टॉल
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में छाएगा पूर्वांचल का स्वाद, लगेंगे स्पेशल स्टॉल
Advertisement

वीडियोज

Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Jamui Viral Video Case: जमुई एनकाउंटर के बाद बेटियों की सुरक्षा पर घमासान, Samrat सरकार पर सवाल!
Sandeep Chaudhary: हिंदू-मुसलमान..यूपी का होगा कल्याण? विश्लेषकों का विश्लेषण | UP Election 2027
Nandan Yadav Jamui Viral Video Case: आरोपी की जाति...गमछे का रंग...सियासत बदरंग! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत-पाक युद्धविराम, ईरान को धमकी, AI का नया नामकरण...ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातें
भारत-पाक युद्धविराम, ईरान को धमकी, AI का नया नामकरण...ट्रंप के भाषण की 10 बड़ी बातें
बिहार
जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'
जमुई एनकाउंटर पर अनंत सिंह बोले- 'जो रेप करेगा उसका मर्डर होगा'
ओटीटी
OTT Releases This Week: ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
ये वीकेंड होगा धमाकेदार, थिएटर और ओटीटी पर आ रहीं ये 5 धांसू हॉलीवुड फिल्में
क्रिकेट
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
विश्व
PoK में मुनीर की सेना की बर्बरता, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 13 घायल
PoK में मुनीर की सेना की बर्बरता, प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग में 13 घायल
इंडिया
PM मोदी का कैबिनेट मंत्रियों के साथ 'चिंतन शिविर', इन मुद्दों पर होगा मंथन
PM मोदी का कैबिनेट मंत्रियों के साथ 'चिंतन शिविर', इन मुद्दों पर होगा मंथन
फूड
घर में कैसे बनाएं KFC जैसा चिकन फ्राई? ये रही रेसिपी
घर में कैसे बनाएं KFC जैसा चिकन फ्राई? ये रही रेसिपी
नौकरी
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
TRE-4.0 में होगी 32388 शिक्षकों की भर्ती, BPSC ने जारी किया नया विज्ञापन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget