गोंडा: अखिलेश यादव के खिलाफ विवादित पोस्टर, सपा ने की कार्रवाई की मांग

उत्तर प्रदेश में, जहां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले विवादित पोस्टर को लेकर सियासत गरमा गई है. वहीं गोंडा-लखनऊ मार्ग पर समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि को लेकर विवादित पोस्टर लगाए जाने का मामला सामने आया. जानकारी मिलते ही सपा कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर पोस्टर हटवा दिया. इसके बाद सपा पदाधिकारियों ने कोतवाली नगर पहुंचकर मामले में तहरीर दी और पोस्टर लगाने वालों को चिह्नित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

सपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों पर विवादित पोस्टर और होर्डिंग लगाए जा रहे हैं. सपा प्रवक्ता जावेद अख्तर उर्फ मंटू के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारी कोतवाली नगर पहुंचे और पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की.

अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करने के लिए होर्डिंग

सपा प्रवक्ता जावेद अख्तर उर्फ मंटू ने बताया कि विगत कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि जनपद में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब के नेता अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करने के लिए तरह-तरह की होर्डिंग, पोस्टर, बैनर जनपद में कई सार्वजनिक स्थानों पर बीजेपी द्वारा लगाया जा रहा है. जिससे माहौल खराब होने की आशंका रहती है.

हमारे नेता विकास पुरुष नेता के खिलाफ ऐसी ओछी हरकत करने वालों के खिलाफ हम लोगों ने नगर कोतवाली में जाकर तहरीर दी है. जिसमें हम लोगों ने कोतवाल साहब से मांग की है कि इस पर निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों पर मुकदमा पंजीकृत किया जाए. वरना हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग इसके लिए आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे. क्योंकि लगातार नेता के प्रति इस तरीके से ओछी हरकत करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं. ये तीसरी या चौथी बार हम लोगों ने तहरीर दी है और इस बार हम लोगों ने कहा है कि इस पर जांच हो और मुकदमा पंजीकृत किया जाए.

'सत्ता में बैठे लोग ही ये हरकत कर सकते हैं और कौन?'

सपा प्रवक्ता ने कहा कि सत्ता में बैठे हुए लोग ही ये हरकत कर सकते हैं और कौन कर सकता है? बीजेपी की सरकार है, डरी हुई सरकार है. अब ये जाने वाली सरकार है. अखिलेश यादव 2027 में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के नकारात्मक लोग इस तरह की चीजें कर रहे हैं. डरी हुई सरकार है. अखिलेश यादव के कामों का इनके पास कोई तोड़ ही नहीं है.