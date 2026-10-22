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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगोंडाः पूर्व MLA लल्ला भैया के बेटे की बढ़ीं मुश्किलें, दो मामलों में केस दर्ज

गोंडाः पूर्व MLA लल्ला भैया के बेटे की बढ़ीं मुश्किलें, दो मामलों में केस दर्ज

गोंडा के करनैलगंज में पूर्व विधायक स्वर्गीय कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के बेटे शारदेन मोहन सिंह पर दो अलग-अलग मामलों में पुलिस ने केस दर्ज किया है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 22 Oct 2026 08:48 PM (IST)
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गोंडा के करनैलगंज में पूर्व विधायक स्वर्गीय कुंवर अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया के बेटे शारदेन मोहन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं. उनके खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किए गए हैं. पहला मामला 16 अक्टूबर की रात सरयू रेलवे क्रॉसिंग के पास मारपीट, असलहों के बल पर धमकी देने और हवाई फायरिंग से जुड़ा है. वहीं, दूसरा मामला 20 अक्टूबर को करनैलगंज के रामलीला मैदान में दशहरा मेले के दौरान हंगामा, पुलिस से धक्का-मुक्की और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में दर्ज किया गया है.

दरअसल, पहले मामले में हरदोई निवासी दीपू सिंह ने आरोप लगाया है कि वह जनसत्ता दल के प्रचार वाहन को चला रहे थे. रेलवे फाटक बंद होने के कारण उनकी गाड़ी रुकी हुई थी. इसी दौरान शारदेन मोहन सिंह के काफिले से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ मारपीट की.

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शिकायत में लगाए गए ये आरोप

आरोप है कि दीपू सिंह और उनके साथियों को पीटा गया, असलहों के बल पर धमकाया गया और हवाई फायरिंग भी की गई. शिकायत में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया गया है.

पुलिस कर्मियों से धक्का-मुक्की का आरोप

वहीं, दूसरे मामले में कस्बा चौकी प्रभारी की ओर से दी गई. तहरीर के मुताबिक, 20 अक्टूबर को दशहरा मेले के दौरान रामलीला मैदान में शारदेन मोहन के करीब 40 से 50 समर्थक मंच पर चढ़ने को लेकर धक्का-मुक्की और गाली-गलौज करने लगे. पुलिस का आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें शांत कराने का प्रयास किया, तो उनके साथ भी धक्का-मुक्की की गई.और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई.

मामले पर एएसपी ने क्या कहा?

एएसपी पश्चिमी नितेश सिंह के मुताबिक, पहला मामला 16 अक्टूबर का है. हरदोई जिले के अतरौली निवासी दीपू सिंह की तहरीर पर करनैलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, दूसरा मामला 20 अक्टूबर को करनैलगंज की ऐतिहासिक रामलीला के दौरान मंच पर हुए विवाद से जुड़ा है.

एएसपी पश्चिमी ने स्पष्ट किया कि दोनों घटनाओं को लेकर अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं. एक मामले में अज्ञात लोगों के नाम शामिल हैं, जिनकी पहचान के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 22 Oct 2026 08:40 PM (IST)
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