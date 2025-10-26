गोंडा में बाइक और कार की आमने-सामने टक्कर, हादसे में भाई-बहन गंभीर रूप से घायल

उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में छपिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात गोंडा मसकनवा मार्ग पर मच्छमरवा गांव के पास बाइक और कार की आमने-सामने टक्कर हो गयी. जिसमें बाइक सवार भाई-बहन अनु गुप्ता और सिंघेश्वर गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को नाजुक हाला में गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. वहीं इस घटना अक सीसीटीवी फुटेज भी अब वायरल हो रहा है. इसमें कार गलत दिशा से आती हुई टक्कर मारती दिख रही है.

दोनों मनकापुर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, उससे पहले ही ये हादसा हो गया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

ट्रेन पकड़ने के लिए जा रही थी

जानकारी के मुताबिक वासुदेव गांव निवासी 19 वर्षीया नर्सिंग छात्रा अनु गुप्ता भाई सिंघेश्वर के साथ दोस्त सिंहासिनी से मिलकर मनकापुर स्टेशन जा रही थी. तभी छपिया थाना क्षेत्र में मसकनवा मार्ग पर सामने से आ रही बेकाबू कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. जिसमें दोनों कई फीट उछल कर दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से उन्हें गोंडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

घटना की सूचना में मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है. कार चाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. वहीं एक बाइक सवार इस घटना में बाल-बाल बच गया.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों ने बताया कि जो भी तहरीर आएगी उसे पंजीकृत कार्रवाई होगी. जबकि स्थानीय लोगों ने सड़क पर बेकाबू वाहनों और गलत दिशा में वाहनों पर अंकुश न लगाने पर पुलिस पर सवाल उठाए हैं. अभी तक कार चालक को गिरफ्तार नहीं किया गया है. उधर डॉक्टरों ने दोनों की हालत चिंताजनक बताई है.