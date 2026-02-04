उत्तर प्रदेश के गोंडा में 30 साल की मामी पर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि अपने दो बच्चे और पति को छोड़कर वो 11 साल छोटे भांजे के साथ फरार हो गई. दोनों के बीच प्यार की ऐसी खुमारी थी कि मामी ने एक बार फांसी पर लटककर जान देने की भी कोशिश की. मामी-भांजे के प्रेम-प्रसंग की चर्चाएं अब आसपास के इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

ये घटना गोंडा के थाना इटियाथोक क्षेत्र के परना गांव की है जहां रहने वाला दद्दन तिवारी पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं. चंडीगढ़ में ही दद्दन की मुलाकात मनीषा से हुई थी. वो मनीषा के घर में किराये पर रहता था. साल 2017 में दोनों ने गोंडा में आकर कोर्ट मैरिज कर ली, उनके दो बेटे हुए. बड़े बेटे की उम्र नौ साल और छोटा बेटा चार साल का है.

मनीषा की मुलाकात यहीं पर भांजे विनीत से हुई. उसे दसवीं के बाद पढ़ाई लिखाई छोड़ दी थी. उसके पिता अरुण दीक्षित राशन की दुकान चलाते हैं. विनीत का अक्सर दद्दन के घर पर आना-जाना था. इसी बीच मनीषा और विनीत एक-दूसरे के करीब आ गए और फिर चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने लगे.

भांजे के साथ रहने की ज़िद पर अड़ी मामी

इस बात की भनक जब दद्दा को लगी तो उसने मनीषा को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी. जिसके बाद दोनों साथ रहने की जिद करे लगे, पति ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो मनीषा ने दो महीने पहले फांसी पर लटककर जाने देने की भी कोशिश की. हालांकि परिजनों ने किसी तरह उसे समझाकर शांत किया. वहीं दूसरी तरफ़ भांजे विनीत ने भी अपनी शादी तोड़ दी थी.

बीते रविवार की रात को भी मनीषा ने भांजे को घर बुलाया था. जिसके बाद दोनों पूरी रात साथ रहे. अगले दिन सोमवार मनीषा की सास ने जब कपड़े लेने के लिए घर में घुसी तो उसने विनीत को देख लिया जिसके बाद उसने शोर मचा दिया. घर से शोरगुल की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर इकट्ठा हो गए.

पुलिस थाने तक पहुंच गया मामला

परिजनों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद मंगलवार को ये मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया. लेकिन फिर भी मामी और भांजा मानने को तैयार नहीं हुए. मनीषा भांजे विनीत के साथ रहने की जिद पर अड़ गई. यहीं नहीं अपने प्यार के लिए उसने दोनों बच्चों को भी छोड़ दिया.

मनीषा ने पुलिस के सामने ये लिखकर दिया कि वो विनीत से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है. उसका अपने बच्चों, पति और पति की संपत्ति से कोई लेना-देना नहीं है और ना ही उससे कोई नाता है. जिसके बाद पुलिस ने उसे प्रेमी के साथ जाने दिया.

गाजियाबाद में 3 सगी बहनों ने एकसाथ कूदकर दी जान! 12, 14 और 16 थी उम्र, घर में पसरा मातम



