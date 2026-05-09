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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडझारखंड के गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाजार में मचाई तबाही; 6 लोगों की मौत

झारखंड के गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाजार में मचाई तबाही; 6 लोगों की मौत

Giridih News In Hindi: इसरी बाजार में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाजार क्षेत्र में कई वाहनों और राहगीरों को रौंद दिया. हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है.

By : पंचानंद राय | Updated at : 09 May 2026 07:31 AM (IST)
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झारखण्ड के गिरिडीह जिले के डुमरी थाना क्षेत्र स्थित इसरी बाजार में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है. तेज रफ्तार और अनियंत्रित ट्रक ने बाजार क्षेत्र में कई वाहनों और राहगीरों को रौंद दिया. इस दर्दनाक हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं. 

घायलों में कई की स्थिति गंभीर बनी हुई है जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है. प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार इसरी बाजार में सामान्य दिनों की तरह चहल-पहल थी. इसी दौरान तेज गति से आ रहा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़े वाहनों और दुकानों के सामने मौजूद लोगों और राहगीरों को अपनी चपेट में लेते चला गया.

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हादसे के बाद मची चीख-पुकार

हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार और अफरी तफरी मच गई, जानकारी के अनुसार, एक ट्रक ने पहले एक कार को जोरदार टक्कर मार दी. इसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. इसी दौरान ट्रक चालक वाहन लेकर भागने लगा और भागने के क्रम में सड़क पर खड़े एवं गुजर रहे कई वाहनों को रौंदता चला गया. ट्रक की चपेट में आने से दर्जनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. सड़क किनारे मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे, इधर घटना की सूचना मिलते ही डुमरी पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया. घायलों को तत्काल इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. कई घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने की भी जानकारी सामने आ रही है. 

ट्रक चालक गिरफ्तार-जांच शुरू  

इस मामले में SDPO सुमित कुमार ने बताया कि ट्रक ने पहले एक कार में टक्कर मारी थी. लोगों के विरोध और हंगामे के बाद चालक वाहन लेकर भागने लगा, जिसके दौरान यह बड़ा हादसा हुआ. उन्होंने कहा कि पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है तथा ट्रक को भी जब्त कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है,घटना के बाद इसरी बाजार क्षेत्र में काफी देर तक तनाव और अफरा-तफरी का माहौल बना रहा, घटना की सूचना मिलते ही गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार स्थल पर पहुंच चुके हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं.

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Published at : 09 May 2026 07:31 AM (IST)
Tags :
Accident News Giridih News Jharkhand News
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