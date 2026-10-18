गाजीपुर विनीत राय हत्याकांड में एक्शन, 1 लाख के इनामी दो आरोपियों के घर नोटिस चस्पा

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बिंदु होटल के मालिक आलोक राय के बेटे विनीत राय हत्याकांड में फरार चल रहे एक लाख रुपये के इनामी आरोपियों आलोक दुबे और शंकर पांडेय पर पुलिस ने शिकंजा कसना तेज कर दिया है. शनिवार को शहर कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के घर पहुंचकर न्यायालय के आदेश के तहत उद्घोषणा नोटिस चस्पा किया.

इस दौरान ढोल-नगाड़े बजवाकर मुनादी भी कराई गई, ताकि आरोपियों को न्यायालय में पेश होने के आदेश की सार्वजनिक जानकारी दी जा सके. पुलिस ने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर उनकी संपत्ति कुर्क करने की अगली कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

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दोनों पर एक-एक लाख का इनाम घोषित

सीओ सदर अनिल कुमार के अनुसार, शहर कोतवाली में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 365/26 के तहत यह कार्रवाई की गई है. विनीत राय हत्याकांड में वांछित आलोक दुबे और शंकर पांडेय पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है. दोनों काफी समय से फरार चल रहे हैं. पुलिस ने आलोक दुबे के सिकंदरपुर स्थित कालीधाम कॉलोनी के आवास और शंकर पांडेय के घर पर उद्घोषणा नोटिस चस्पा कर मुनादी कराई.

29 मई 2026 को हुई थी विनीत राय की हत्या

होटल कारोबारी आलोक राय के बेटे विनीत राय की 29 मई 2026 की रात बिंदु होटल के गेट पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश शुरू की थी. मामले में नामजद चार आरोपियों में कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था, जबकि जगदीश सिंह यादव उर्फ सोनू यादव को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था. हत्याकांड में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन आलोक दुबे और शंकर पांडेय अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं.

दोनों आरोपियों की लगातार फरारी के बीच अब उद्घोषणा नोटिस चस्पा कर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई को अगले चरण में पहुंचा दिया है. निर्धारित समय में न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होने की स्थिति में संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जा सकती है.

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