गाजीपुर पत्थरबाजी कांड: सपा डेलिगेशन दौरे से पहले बवाल, 47 नामजद, 200 अज्ञात पर केस,10 गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बीती 22 अप्रैल को कटारिया गांव में समाजवादी पार्टी का डेलिगेशन पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गया था, लेकिन मिलने से पहले ही वहां हंगामा हुआ और पत्थरबाजी आदि की घटनाएं हुईं. जिसमें कई लोग घायल भी हुए. इस मामले को लेकर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने कुल 47 लोगों को नाम जद किया है, जबकि 200 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है.

पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि कुछ लोगों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया था. लेकिन पुलिस ने तत्परता से उसे कंट्रोल किया और इस कार्रवाई में कुछ पुलिसकर्मी जिसमें थानाध्यक्ष करंडा और कोतवाल सदर घायल हुए थे.

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47 के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया था. इसमें 47 लोगों को नामजद किया गया था और 200 करीब अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. इस मामले में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है.

पांच टीमें बनाई गयीं जांच और गिरफ्तारी के लिए

पुलिस ने पांच टीमें बनाई है जो विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है. कार्रवाई गाजीपुर के साथ ही संभावित अन्य जनपदों में भी दबिश की कार्रवाई की जा रही है. एसपी ने बताया कि इस घटना का जो भी मास्टरमाइंड है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है.

सदर विधायक समेत कई सपा नेताओं पर FIR

बता दें कि पुलिस ने इस घटना के बाद जिन-47 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. उसमें गाजीपुर सदर के विधायक जयकिशन साहू जंगीपुर विधायक डॉ वीरेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव समेत 47 लोग नामजद किए गए हैं. वहीं 10 गिरफ्तार लोगों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य सत्य यादव के साथ अन्य लोग शामिल हैं.

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