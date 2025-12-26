'एक दिन ऐसा आएगा सब पुलिस विभाग चला लेगा', TET के मुद्दे पर अफजाल अंसारी ने सरकार को घेरा

गाजीपुर से सामजावदी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा अनिवार्य किए जाने पर बड़ा बयान दिया है. अफजाल अंसारी ने कहा कि उनकी नियुक्ति के समय उनकी सारी डिग्री और योग्यता के संबंध में प्रपत्र लिए गए और फिर उनका चयन हुआ. अध्यापक नियुक्त हुए और अब आप उनसे कह रहे हैं की सारी डिग्री एक तरफ और आपके टीईटी परीक्षा पास करनी होगी, लेकिन जब उन्होंने को सेवा में लिया गया तो सेवा नियमावली में ऐसा कुछ भी नहीं है यह सरकार की मनमानी है.

उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग अगर शिक्षा विभाग चलाएगा तो सबसे अधिक नशे में बुद्धिजीवी वर्ग है, क्योंकि वह सबसे ज्यादा गलतफहमी में है, क्योंकि नशा का मतलब सत्ता के समर्थन का नशा. उन्होंने कहा कि यह सभी शिक्षक इस गलतफहमी में थे कि यह सरकार उनके हितों की रक्षा करेगी और जब इनका नंबर आया है तो यह लोग हाय हाय कर रहे हैं.

'यहां थाना बिक रहा है और थाने का रेट बढ़ रहा है'

डंडे के बल पर सरकार चलाने वाले लोग एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि राजस्व विभाग कानून को लेखपाल, तहसीलदार, एसडीम, कलेक्टर, कमिश्नर की कोई जरूरत नहीं है. यह सब पुलिस विभाग चला लेगा. उन्होंने कहा स्थिति यह है कि यहां थाना बिक रहा है, थाने का रेट बढ़ गया है, हत्या और अपराधी बढ़ता जा रहा है.

कानून व्यवस्था पूरी तरह हो चुकी है खराब

अफजाल अंसारी ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है लेकिन सत्ता में बैठे लोग खुश रहे इसलिए वह अपने सत्ता के नशे में मस्त रहेंगे और दंड पटकने वाले फर्जी मुकदमा करने वाले अपराध पर नियंत्रण न पाने वाले ही सफल प्रशासनिक अधिकारी माने जाएंगे.

'बांग्लादेश की घटना पर इंदिरा गांधी के जैसा निर्णय ले सरकार'

बांग्लादेश में हिंदू को जलाकर मारने की घटना पर उन्होंने कहा कि किसी भी देश के अंदरूनी मामले में यदि वहां की सरकार किसी का दमन कर रही है तो उसका विरोध होना चाहिए. भारत को इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कुछ दिनों पहले यह लोग तो मानने को तैयार नहीं थे कि बांग्लादेश में कोई हिंदू रह भी गया है. यदि वहां पर हिंदू बच्चे हैं तो सब की सुरक्षा करने के लिए इंदिरा गांधी के जैसा निर्णय ले.