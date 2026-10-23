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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'माफियाओं को...', अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात पर राज्यसभा MP डॉ. संगीता बलवंत

'माफियाओं को...', अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात पर राज्यसभा MP डॉ. संगीता बलवंत

अखिलेश यादव की जेल में आजम खान से मुलाकात पर राज्यसभा सांसद डॉ. संगीता बलवंत ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि, सपा माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करती है.

Written By : अनिल कुमार |  Updated at : 23 Oct 2026 05:14 PM (IST)
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आजम खान और अखिलेश यादव की जेल में मुलाकात पर गाजीपुर से राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता डॉ. संगीता बलवंत ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा, "समाजवादी पार्टी को ऐसे ही चीजों के लिए जाना जाता है, यह अलगाववाद पैदा करने और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए माफियाओं को बढ़ावा देने का काम करते हैं. वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय उदय और अंत्योदय के लिए काम करती है."

पत्रकारों से सवालों का जवाब देते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीत बलवंत ने कहा कि "उनके (समाजवादी पार्टी) कार्यों को देखकर प्रदेश की जनता जान चुकी है, ऐसे में यहां के लोगों का विकास और देश की समृद्धि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में है और अब कोई भी दूसरा दल उनके साथ छलावा नहीं कर सकता है."

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अपने कर्मों का भुगतान कर रहे अखिलेश यादव- डॉ. संगीता बलवंत

यूपी के मंत्री अनिल राजभर के बयान 'आजम खान जेल में हैं, तो इसके लिए अखिलेश यादव ही जिम्मेदार है' इस पर उन्होंने कहा, "अखिलेश यादव हमेशा से ऐसे ही लोगों को बढ़ावा देते हैं, जो इस राष्ट्र के लिए समृद्धशाली नहीं होता है और राष्ट्र के हित में नहीं होता है. इसलिए अखिलेश यादव अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं."

राम गोपाल यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव के बयान पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह चुनाव भी एक महत्वपूर्ण चुनाव है. इस चुनाव में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है. इस तरह से इस विधान परिषद के चुनाव में भी परचम लहराएगा.

विधान परिषद चुनाव के लिए किया मतदान

आपको बता दें कि गाजीपुर से राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत यहां विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान करने पहुंची थीं. इसके बाद वह गाजीपुर के राजकीय सिटी इंटर कॉलेज पहुंची.  उन्होंने आज के चुनाव पर बोलते हुए कहा कि इस चुनाव में गाजीपुर के मतदाता बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने मतदाताओं से राष्ट्र की समृद्धि और विकसित भारत को लेकर मतदान करने की अपील की है.

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Published at : 23 Oct 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Sangeeta Balwant UP NEWS AZam Khan
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