मुख्तार अंसारी के गिरोह IS 191 पर पुलिस का शिकंजा, अफसा अंसारी के बारे में भी परिवार से पूछताछ

गाजीपुर जनपद में मुख्तार अंसारी के गिरोह IS 191 और उसके सहयोगियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है. ऑपरेशन वज्र के तहत पांच थानों की 12 पुलिस टीमों ने मुख्तार अंसारी के गिरोह के कुल 61 लोगों के खिलाफ एक साथ दबिश देकर पूछताछ की. इस दौरान करीब दो दर्जन संदिग्ध सहयोगियों को थाने पर लाकर, उनके वर्तमान क्रियाकलापों के बारे में एवं उनके शस्त्र लाइसेंस के बारे में भी जानकारी ली गई.

बता दें कि पूर्व में मुख्तार अंसारी के गिरोह के 90 शस्त्रों का निरस्तीकरण किया जा चुका है, उसके बारे में भी जानकारी लिया गया और सभी की पूछताछ कर डोजियर भरने की भी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफसा अंसारी के बारे में भी परिवार के लोगों से पूछताछ की.

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गिरोह के 61 सदस्यों के खिलाफ की गई कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक डॉ ईरज राजा ने बताया कि, आईएस 191 मुख्तार अंसारी के सदस्यों के द्वारा अवांछनीय गतिविधियों की जा रही है और माहौल बिगड़ने का प्रयास किया जा रहा है. उसी क्रम में गाजीपुर पुलिस ने ऑपरेशन वज्र के तहत कार्रवाई करते हुए 61 सदस्यों के खिलाफ एक साथ 12 टीमों के द्वारा पांच थाना क्षेत्र में रेड डालने की कार्रवाई की गई.

24 लोगों को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ

इसके अलावा 24 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ की. जो लोग मौके पर नहीं मिले, पुलिस टीम ने उनके परिजनों को हिदायत भी दी है. साथ ही उनकी तलाश के लिए विभिन्न जनपदों में पुलिस की टीम भेजी गई है. उन्होंने बताया कि जिन 61 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, यह वह लोग हैं जिनके नाम से पूर्व में शस्त्र के लाइसेंस थे, जिसे पुलिस ने निरस्त कर दिया है.

शस्त्र लाइसेंस को किया जा रहा वेरीफाई

पुलिस ने अधिकारी ने बताया कि इन सभी के पास 90 शास्त्र के लाइसेंस थे, जिसके फिजिकल वेरीफाई किया जा रहा है. उन शस्त्रों की स्थिति क्या है, साथ ही पूछताछ किए हुए व्यक्तियों का डोजियर भी भरवारा गया है. यह डोजियर आने वाले समय में संगठित अपराध से लड़ने में मदद करेगा.

उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से भी शस्त्र लाइसेंस था. इस संबंध में मुख्तार अंसारी की फरार पत्नी अफसा अंसारी को लेकर परिवार को लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस पूछताछ में कई अहम जानकारी पुलिस को मिली है. उन्होंने कहा कि ऐसे गिरोह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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