हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजीपुर: ईडी कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी पर क्या बोल गए राजभर! SIR पर कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स

गाजीपुर: ईडी कार्रवाई को लेकर ममता बनर्जी पर क्या बोल गए राजभर! SIR पर कार्यकर्ताओं को दिए टिप्स

Ghazipur News: ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि एसआईआर के ड्राफ्ट आने के बाद एनडीए के सभी घटक दलों को निर्देश दिया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में नए मतदाता को जुड़वाने का काम करें.

By : अनिल कुमार | Updated at : 10 Jan 2026 09:00 AM (IST)
उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज्य मंत्री ओमप्रकाश राजभर शुक्रवार को गाजीपुर के कासिमाबाद पहुंचे. यहां उन्होंने SIR ड्राफ्ट के बाद नए मतदाताओं के नाम बढ़वाने व आगमी चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग की. जिसमें उन्होंने कहा कि पंचायत चुनावों के साथ ही अभी से विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दें. ताकि समय रहते लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को समझें.

इसके साथ ही ओमप्रकाश राजभर ने सीएम योगी एक भारतवर्ष वाले बयान और पश्चिम बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर भी पत्रकारों एक सवालों के जबाब दिए.उन्होंने ईडी को स्वतंत्र संस्था बताया और कहा कि विपक्ष सिवाय आरोप लगाने के कुछ नहीं करता.

जहूराबाद में 11 हजार मृतक वोट निकले

ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि एसआईआर के ड्राफ्ट आने के बाद एनडीए के सभी घटक दलों को निर्देश दिया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में नए मतदाता को जुड़वाने का काम करें जो 6 जनवरी से 6 फरवरी तक चलेगा. इस जानकारी को देने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा हूं. उन्होंने बताया कि जहुराबाद विधानसभा में करीब 11000 मृतक मतदाता मिले थे.

सीएम योगी के बयान पर प्रतिक्रिया

सीएम योगी ने भारतवर्ष कहा है- जिसमें भारत के साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी भारतवर्ष का हिस्सा बताया है. इस पर राजभर ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को चाहने वाले लोग भी भारत में हैं. इसलिए कहा है कि भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान को चाहने वाले लोग भी हैं.

ईडी पर विपक्ष हमेशा सवाल उठाता है

पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी के द्वारा जबरन फाइल लेकर गायब जाने पर राजभर ने कहा कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, और वह अपना स्वतंत्र रूप से काम करती है. विपक्ष की जो पार्टी होती है वह हमेशा सरकार पर उंगली उठती है. सरकार को ईडी का सहयोग करने के बजाय उसके साथ असहयोग कर रही है.

Published at : 10 Jan 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
UP NEWS OM Prakash Rajbhar Ghazipur News
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
