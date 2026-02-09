'उन लोगों ने पहले...', AIMIM नेता शौकत अली के बयान पर सपा विधायक वीरेंद्र यादव का तंज

ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिममीन यानी एआईएमआईएम यूपी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के बयान, 'बुर्के वाली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी' अब इस राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. गाजीपुर की जंगीपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक वीरेंद्र यादव ने शौकत अली के बयान पर तंज कसा है.



शौकत अली के बयान पर जंगीपुर से समाजवादी पार्टी के विधायक वीरेंद्र यादव ने कहा, "हां उन लोगों ने पहले बिहार में बना लिया और अब उत्तर प्रदेश कि अब बारी है. यह लोग झूठे हैं, मक्कार है और यह लोग जो भी कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं, उनकी बातें लोकसभा में सुनिए या फिर विधानसभा में सुनिए. ऐसे में लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए लोग जब झूठ बोल रहे हो तो जनता का मन और विश्वास इन लोगों से उठ गया है."

संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर दी प्रतिक्रिया

संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान "युवाओं का 19 से 25 के बीच में शादी और उनके तीन बच्चे हो तभी वह स्वस्थ और सेहतमंद रहेंगे" पर डॉ वीरेंद्र यादव ने कहा, "आज हर समाज पढ़ा लिखा हुआ है और लोगों को शिक्षा के साथ ही लोगों को अपने रोजगार पढ़ाई की आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी उससे दूर हटती चली जा रही है. जिसकी मांग आज समाज में है उसमें हम अपने लड़के और लड़कियों को उससे वंचित होता देख रहे हैं जो एक बड़ी विडंबना बना है."

'अखिलेश यादव की नीतियों पर चलने से 2027 में बनेगी सरकार'

उन्होंने इस अवसर पर मैं यही कहूंगा कि समाजवादी आंदोलन को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जिससे समाज का अंतिम व्यक्ति भी आगे आने का काम करेगा. अखिलेश यादव की नीतियों पर चलने से 2027 में एक बार जरूर सरकार बनेगी.

दरअसल, जंगीपुर से सपा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने उक्त बातें अपने पिता व पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की दसवीं पुण्यतिथि पर कही है. आपको बता दें कि पूर्व मंत्री कैलाश यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके विधायक बेटे डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था.