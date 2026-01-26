मंत्री ओमप्रकाश राजभर के क्षेत्र में छिनेगा 38 परिवारों का आशियाना, प्रशासन ने जारी किया नोटिस

आज पूरा देश 77 वें गणतंत्र दिवस की खुशियों डूबा है तो वहीं गाजीपुर के जहुराबाद विधानसभा का पतार गांव के 38 दलित परिवार पर गणतंत्र दिवस की खुशी खत्म होने के साथ ही उनके जीवन में गम और अंधेरा छाने वाला है. इसकी पीछे की वजह जिला प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस है.



दरअसल, जिला प्रशासन की तरफ से 2023 में इन्हें दिए गए आवासीय पट्टा को मात्र 3 साल में ही उसे खेल भूमि बताते हुए सभी को बेदखल होने का नोटिस जारी कर दिया गया है. जिसे लेकर अब यह दलित परिवार काफी परेशान है. वहीं क्षेत्रीय विधायक और पंचायती राज्य मंत्री ओमप्रकाश राजभर कह रहे हैं कि कभी-कभी ऐसा हो जाता है.

मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं यहां से विधायक

बता दें कि गाजीपुर के जहूराबाद विधानसभा जो पंचायती राज्य मंत्री ओमप्रकाश राजभर का विधानसभा है और इसी विधानसभा का पतार गांव जहां के ग्राम प्रधान ने यहां के 38 दलित परिवार को 2023 में बंजर भूमि को को प्रस्ताव करते हुए इन सभी के नाम से आवंटित कराया था.



बताया गया कि आवंटन के समय एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल सभी के हस्ताक्षर और मोहर से इन लोगों को जमीन आवंटित हुआ था. तब इन लोगों के चेहरों पर काफी खुशी देखने को मिली थी लेकिन मात्र 3 साल बाद ही यह बंजर भूमि अचानक से खेल भूमि में तब्दील हो गया है.

भू राजस्व अधिकारी ने फैसले में बताया खेल भूमि

भू-राजस्व अधिकारी ने फैसला देते हुए अपने आदेश में इसे खेल भूमि बताया है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी बात लिखा है कि इस भूमि पर बच्चे खेल करते हैं, जबकि पिछले 3 सालों से यहां पर दलित परिवार झोपड़ी डालकर अपना और परिवार का गुजर बसर कर रहा है. इसमें से कोई भी झोपड़ी पक्के मकान में तब्दील भी नहीं हो पाई है.



फिलहाल, बेदखली का नोटिस मिलने के बाद यह लोग काफी परेशान और डरे सहमें हैं. प्रभावितों का कहना है कि योगी सरकार जो छत देने का वादा करती है लेकिन इस सरकार में ही उनका छत अब छीना जा रहा है. ऐसे में वह और उनके बेटे बेटियां इस ठंड के मौसम में कहां जाएंगे.

'राजनीति कर भूमि को दिखाया जा रहा खेल भूमि'

गांव के प्रधान मुन्ना राम ने बताया कि यह जमीन काफी पहले से बंजर भूमि थी और इन लोगों के पास अपनी जमीन नहीं थी. तब प्रशासन को इसकी जानकारी देते हुए सभी को आवासीय पट्टा किया गया था. यह भूमि तब भी बंजर थी और आज भी यह बंजर है लेकिन कुछ लोग राजनीति कर इस खेल भूमि दिखाकर इन लोगों को यहां से हटाना चाहते हैं.

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा?

इस मामले पर पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि आवश्यकता हर चीज की है अगर उनके पट्टे निरस्त हो रहे हैं तो उन्हें दूसरे जगह पट्टा दिया जाएगा. जब उनसे बात की गई की 2023 में वह जमीन बंजर थी तो अचानक से 2026 में खेल भूमि कैसे हो गई? इस पर उन्होंने कहा कि कभी-कभी ऐसा होता है ना जानकारी की वजह से ऐसा हो जाता है.