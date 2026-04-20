'इनके मंत्रिपरिषद में भी गिनीं-चुनीं 5 महिलाएं...', PM मोदी के संबोधन पर अफजाल अंसारी का बयान

देशभर में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर घमासान जारी है. बिल गिरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया. उनके संबोधन पर विपक्ष की ओर से लगातार निशाना साधा जा रहा है. बीजेपी भी विपक्ष पर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लगा रही है.

इस बीच सपा सांसद अफजाल अंसारी ने प्रधानमंत्री मोदी और महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि महिलाएं उनको माफ नहीं करेंगी.

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मंत्रिपरिषद में गिनी-चुनी महिलाएं- अफजाल अंसारी

सपा सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि इन लोगों ने महिलाओं को पार्टी में उनका अधिकार नहीं दिया. इनके मंत्रिपरिषद में भी गिनीं-चुनीं 5 महिलाएं हैं. उन्होंने आगे कहा कि वह अपना प्रायश्चित करने की बात कर रहे हैं. आप लोगों को भी यह समझना चाहिए.

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर साधा निशाना

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल पास नहीं होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी पार्टियों को महिला विरोधी बताया. उनके बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने केंद्र सरकार का घेराव किया.

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि ये महिला बिल नहीं, बल्कि भाजपा द्वारा योजनाबद्ध राजनीतिक खेल था. इस खेल में 11 साल बाद सदन के अंदर सरकार घिरी और बहुमत से पीछे रही. वे जैसे हारे, उसके एक मिनट के अंदर पर्चा बंटने लगा. क्या उन्हें पहले पता था कि बिल गिर जाएगा?

सरकार पर लगाया चालबाजी का आरोप

उन्होंने सरकार पर राजनीतिक चाल चलने का आरोप लगाते हुए कहा, सरकार इस चाल में थी कि यह बिल गिरेगा, और इसका आपेक्ष विपक्ष पर चलेगा. विपक्ष पूरी तरह से महिलाओं और उन्हें सम्मान देने के पक्ष में है.

सरकार ने चाल चली थी कि वह परिसीमन बिल लाने वाली थी. सरकार महिलाओं को हिस्सा नहीं देना चाहती थी, लेकिन आज उनकी चालबाजी की हार हुई. 2023 में ही महिला बिल सर्वसम्मति से पास हो चुका है, इसे क्यों नहीं लागू किया गया है.

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