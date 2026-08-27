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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजीपुर में मां ने की दो बेटों की हत्या, मासूम बच्ची ने खोला राज

गाजीपुर में मां ने की दो बेटों की हत्या, मासूम बच्ची ने खोला राज

खानपुर थाना क्षेत्र के जमीन संदल ग्राम सभा के मौजा बहलाइचा रजहटी में बुधवार को दो भाइयों का शव कमरे मिला है. हत्या का आरोप बच्ची ने अपनी पर लगाया है, पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

Written By : अनिल कुमार |  Updated at : 27 Aug 2026 09:46 AM (IST)
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गाजीपुर में एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने दोनों बेटों की हत्या कर खुदकुशी की कोशिश की, घटना सूचना पर पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर लिया है. बताया गया कि महिला का पति मुंबई में रहता और उसने मुंबई में दूसरी शादी रचा ली थी, जिससे नाराज होकर उसने घटना को अंजाम दिया. 9 साल की मासूम बहन ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने ही उनके दोनों भाइयों की हत्या की है.

जानकारी के मुताबिक, खानपुर थाना क्षेत्र के जमीन संदल ग्राम सभा के मौजा बहलाइचा रजहटी में बुधवार को दो भाइयों का शव कमरे मिला है. मृतकों की पहचान 12 वर्षीय करन राजभर और 11 वर्षीय आर्यन राजभर के रूप में हुई है. दोनों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, दोनों बच्चों की मौत किसी भारी वस्तु से कुचलने के कारण होने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगी.

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वहीं, घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. सूचना पर सैदपुर क्षेत्राधिकारी शुभम वर्मा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कमरे का निरीक्षण करने के साथ ही परिजनों व आसपास के लोगों से जानकारी ली. पुलिस अधीक्षक डॉ. ईरज राजा के मुताबिक, खानपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि परिवार के दो बच्चे लापता हैं. पुलिस ने घर के कमरों की तलाशी ली तो एक कमरे में दोनों बच्चों के शव बिस्तर पर पड़े मिले. 

बच्ची ने मां पर लगाया भाइयों की हत्या का आरोप

एसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टया किसी भारी वस्तु से वार किए जाने की आशंका है. पुलिस के अनुसार, परिवार में दो शादियों को लेकर मनमुटाव की बात सामने आई है. एसपी ने बताया कि परिवार की एक बच्ची ने पुलिस को बयान दिया है कि मां ने ही घटना को अंजाम दिया है. वहीं, महिला द्वारा दूसरे कमरे में पंखे से साड़ी के सहारे आत्महत्या का प्रयास किए जाने की बात भी सामने आई है. पुलिस ने मौके से साड़ी बरामद की है. 

पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से कर रही है जांच

पुलिस बच्ची के बयान समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण और घटनाक्रम की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी. वही इस घटना की जानकारी के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है.

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Published at : 27 Aug 2026 09:46 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Ghazipur News
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