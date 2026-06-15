Ghazipur News: शहीद सम्मान पर सियासत! सपा विधायक पर शिलापट तोड़ने और धमकी देने का आरोप

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में शहीद के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप समाजवादी पार्टी के जंगीपुर विधायक डॉ. वीरेन्द्र यादव पर लगा है. शिकायत की गयी है कि विधायक ने शहीद महेश कुशवाह के नाम की शिलापट तोड़ने के साथ ही शहीद की पत्नी को जान से मारने की धमकी भी दी है. जिस पर शहीद की पत्नी ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है.

उधर विधायक डॉ वीरेन्द्र यादव ने आरोपों को सिरे से नकार दिया है. उनके मुताबिक शहीद की प्रतिमा लगाने में उन्होंने खुद योगदान दिया था, गेट जीर्ण-शीर्ण था उसे सही करवाया गया है. अपमान की बात गलत है.इस मामले में प्रभारी मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की बात कही है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव जैतपुरा निवासी महेश कुशवाह 2019 में अनंतनाग में आतंकी हमले में शहीद हो गए थे. उनका नाम 2006 में गांव के प्रवेश द्वार पर सहमती से लगाया गया था. शहीद की पत्नी निर्मला ने आरोप लगाया कि 8 जून की रात विधायक डॉ वीरेन्द्र यादव अपने साथियों के साथ पहुचे और शिलापट तोड़ दिया और उसके टुकड़े कर अपनी गाड़ी में रख ले गए. इसके बाद उसी जगह संत गंगा दास बाबा का नाम लगवा दिया.

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निर्मला देवी के मुताबिक, शहादत के बाद सरकार ने शहीद के नाम पर मूर्ती, सड़क और गेट बनवाने का वादा किया था, लेकिन 7 साल बीतने के बाद भी सिर्फ नौकरी दी गई. बाकी वाडे अभी भी अधर में लटके हैं. परिवार ने खुद पैसे जुटाकर मूर्ती बनवाई और 12 जून (शहादत दिवस ) को अनावरण के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्ट को बुलाया था, लेकिन उनका कार्यक्रम नहीं मिला. शहीद की पत्नी निर्मला ने बताया कि विधायक खुद खड़े होकर पत्थर तुडवा रहे थे, जब हम उनके घर गए तो उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी.

विधायक ने आरोप नकारे

सपा विधायक डॉ वीरेंद्र यादव ने अपने ऊपर आरोपों को नकार दिया है. उन्होंने कहा कि गेट उनके पिटा कैलाश यादव ( पूर्व मंत्री) ने संत बाबा गंगादास के नाम पर बनवाया था. जीर्णोद्धार करवाते समय उन्होंने अपना नाम लगवाया. शहीद की मूर्ती लगाने में भी उन्होंने योगदान देने का दावा किया है.

प्रभारी मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कार्रवाई की बात कही

प्रभारी मंत्री रविन्द्र जाय्वास्वाल ने इस मामले में बयान दिया कि चाहे विधायक हो या कोई और, शहीदों के सम्मान से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी. उधर डीएम ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

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