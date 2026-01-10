एक्सप्लोरर
गाजीपुर में SIR के बाद गांव में शिफ्ट हो गए कई मतदाता, वोटर्स ने नाम शिफ्टिंग की बताई ये वजह
UP News: गाजीपुर में एसआईआर के बाद कई मतदाताओं ने अपना नाम शहरी मतदाता सूची ने नाम शिफ्ट करवाकर गांव की मतदाता सूची दर्ज करवा लिया है. वोटर्स ने अपने अनुभव साझा किये हैं.
उत्तर प्रदेश गाजीपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बहुत सारे मतदाता शिफ्टेड मतदाता में शामिल हो गए हैं, यानी जिन मतदाताओं के वोट गांव के साथ ही शहर में था लेकिन SIR की प्रक्रिया के बाद वह अब एक बार फिर से शहर से गांव की तरफ रुख कर गए हैं.
यह सभी लोग अपने गांव के लोगों से संबंध बनाए रखने, गांव की माटी की खुशबू और फिर आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव को देखते हुए अपना वोट अपने गांव के तरफ करवा लिया है. शहर की मतदाता सूची से नाम हटवाकर एक बार फिर से गांव की मतदाता सूची में अपना दर्ज करवाने वाले मतदाताओं ने एबीपी लाइव से अपना अनुभव साझा किया है.
यह सभी लोग अपने गांव के लोगों से संबंध बनाए रखने, गांव की माटी की खुशबू और फिर आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव को देखते हुए अपना वोट अपने गांव के तरफ करवा लिया है. शहर की मतदाता सूची से नाम हटवाकर एक बार फिर से गांव की मतदाता सूची में अपना दर्ज करवाने वाले मतदाताओं ने एबीपी लाइव से अपना अनुभव साझा किया है.
मतदाताओं ने गांव की वोटर लिस्ट में शिफ्ट कराया नाम
राघवेंद्र चौबे जो मरदह ब्लॉक के नरवर गांव के रहने वाले हैं और शहर के कपूरपुर इलाके में पिछले 10 सालों से रहते हुए यहां पर अपना वोट बनवाए हुए थे लेकिन अब SIR में उन्होंने अपना और अपने गांव में शिफ्ट कर लिया है. वहीं, संजय यादव जो जखनियां ब्लाक के खलीसापुर गांव के रहने वाले हैं और शहर में रहकर बच्चों की पढ़ाई किराए के मकान में रहकर करते थे लेकिन अब उन लोगों ने भी अपना वोट खालिसपुर में शिफ्ट कर लिया है.
वोटर्स ने साझा किया अपना अनुभव
इसी तरह एक महिला विभा पाल जो नगर पालिका इलाके में रहते हुए उनका वोट शहर में था लेकिन अब उन्होंने भी अपना वोट अपने गांव में शिफ्ट कर लिया है. गांव की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने वाले मतदाताओं ने बताया कि एक तो पहला उद्देश्य SIR प्रक्रिया के तहत एक जगह वोट करना था और दूसरा गांव में अपने परिजनों और अन्य लोगों से लगाव के चलते सभी लोगों ने अपना वोट गांव में शिफ्ट कराया है.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
ग्रीनलैंड को सैन्य कार्रवाई के बाद US में मिलाएंगे ट्रंप? इटली की PM मेलोनी ने दिया ये जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या: राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहा कश्मीरी शख्स डिटेन, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
बॉलीवुड
'धुरंधर' को लेकर डूब गई प्रभास की 'द राजा साब', शुक्रवार को किया बस इतना कलेक्शन
क्रिकेट
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
कड़ाके की ठंड में भी आस्था की भारी भीड़, गंगा घाट पर आरती में शामिल श्रद्धालुओं की हैरान करने वाली तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
11 Photos
बर्फबारी ने बढ़ाई केदार वैली की भव्यता, बर्फ की सफेद चादर ओढ़े चांदी की तरह चमक रहा धाम
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL