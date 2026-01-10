गाजीपुर में SIR के बाद गांव में शिफ्ट हो गए कई मतदाता, वोटर्स ने नाम शिफ्टिंग की बताई ये वजह





उत्तर प्रदेश गाजीपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण ( एसआईआर ) में बहुत सारे मतदाता शिफ्टेड मतदाता में शामिल हो गए हैं, यानी जिन मतदाताओं के वोट गांव के साथ ही शहर में था लेकिन SIR की प्रक्रिया के बाद वह अब एक बार फिर से शहर से गांव की तरफ रुख कर गए हैं.यह सभी लोग अपने गांव के लोगों से संबंध बनाए रखने, गांव की माटी की खुशबू और फिर आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव को देखते हुए अपना वोट अपने गांव के तरफ करवा लिया है. शहर की मतदाता सूची से नाम हटवाकर एक बार फिर से गांव की मतदाता सूची में अपना दर्ज करवाने वाले मतदाताओं ने एबीपी लाइव से अपना अनुभव साझा किया है.

मतदाताओं ने गांव की वोटर लिस्ट में शिफ्ट कराया नाम

राघवेंद्र चौबे जो मरदह ब्लॉक के नरवर गांव के रहने वाले हैं और शहर के कपूरपुर इलाके में पिछले 10 सालों से रहते हुए यहां पर अपना वोट बनवाए हुए थे लेकिन अब SIR में उन्होंने अपना और अपने गांव में शिफ्ट कर लिया है. वहीं, संजय यादव जो जखनियां ब्लाक के खलीसापुर गांव के रहने वाले हैं और शहर में रहकर बच्चों की पढ़ाई किराए के मकान में रहकर करते थे लेकिन अब उन लोगों ने भी अपना वोट खालिसपुर में शिफ्ट कर लिया है.

वोटर्स ने साझा किया अपना अनुभव

इसी तरह एक महिला विभा पाल जो नगर पालिका इलाके में रहते हुए उनका वोट शहर में था लेकिन अब उन्होंने भी अपना वोट अपने गांव में शिफ्ट कर लिया है. गांव की मतदाता सूची में नाम शामिल कराने वाले मतदाताओं ने बताया कि एक तो पहला उद्देश्य SIR प्रक्रिया के तहत एक जगह वोट करना था और दूसरा गांव में अपने परिजनों और अन्य लोगों से लगाव के चलते सभी लोगों ने अपना वोट गांव में शिफ्ट कराया है.