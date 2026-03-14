यूपी के इस शहर में नहीं है LPG की किल्लत? गैस एजेंसी के दावों के बीच ग्राहकों ने बताई हकीकत
Ghazipur LPG Crisis: गाजीपुर स्थित कार्तिकेय भारत गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं को जरूरी प्रक्रियाएं पूरी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. ग्राहकों ने अपने अनुभव साझा किए हैं.
उत्तर प्रदेश सहित देश के अलग-अलग शहरों से गैस सिलेंडर की खबरें सामने आ रही हैं, लोग एक सिलेंडर के लिए कई-कई घंटे तक कतारों में लगे नजर आ रहे हैं. घंटों के इंतजार के बाद भी लोगों को एक सिलेंडर नसीब नहीं हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक अलग ही तस्वीर सामने आई है.
देशभर में गैस की किल्लत के बीच यूपी के गाजीपुर से जो तस्वीरें सामने आई है, वह घरेलू गैस सिलेंडर पर राजनीति करने वाले लोगों का मुंह बंद करने का काम किया है. गाजीपुर स्थित कार्तिकेय भारत गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं को उसी सिलेंडर रिफिल कर दिए जा रहे हैं.
प्रक्रियाएं पर उपभोक्ता पर रहे एलपीजी
बताया गया कि गाजीपुर स्थित कार्तिकेय भारत गैस एजेंसी में उपभोक्ता पहुंचकर अपनी केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरी कर, अपनी गैस की बुकिंग कर रहे हैं. खास बात यह है कि उपभोक्ताओं को बिना झंझट के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. जिससे उपभोक्ताओं को काफी सहूलियत हो रही है, और बिना परेशानी के एलपीजी गैस पा रहे हैं.
लोगों ने साझा किया अनुभव
वहीं, सिलेंडर लेने पहुंचे ग्राहकों ने बताया कि पिछले कई महीने से गैस न लेने की वजह से उनकी केवाईसी नहीं हुई थी, आज इन लोगों ने पहले केवाईसी कराया है. इसके बाद फिर गैस की बुकिंग कर रसीद प्राप्त की, बाद में एजेंसी सिलेंडर लदे वाहनों से सिलेंडर प्राप्त किया.
गैस एजेंसी के मालिक ने क्या कहा?
वहीं गैस एजेंसी के प्रबंधक बृजेश राय के मुताबिक, "हमारे गैस एजेंसी पर जितनी गैस सिलेंडर की सप्लाई पिछले महीने थी, उतनी ही सप्लाई इस महीने है. हालांकि, पैनिक होने की वजह से लोगों की भीड़ बढ़ गई है." उन्होंने बताया, "बहुत सारे कस्टमर अपनी केवाईसी पिछले कई महीना से नहीं करवाए थे, लेकिन अब इसी बहाने उनके केवाईसी होने के बाद उन्हें तत्काल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है."
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Source: IOCL