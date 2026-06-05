'एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, जल्द ही CM योगी से मिलेंगे', गाजीपुर मामले पर बोले संजय निषाद

सीतापुर में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा एनकाउंटर नहीं होना चाहिए. गाजीपुर में होटल व्यवसायी के बेटे की हत्या मामले में कमलेश बिंद के पुलिस एनकाउंटर को लेकर निषाद ने सवाल उठाया है. उन्होंने इसे गलत बताया और परिवार के साथ खड़े होने की घोषणा की.

सीतापुर में निषाद समाज के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान एबीपी न्यूज से खास बातचीत में संजय निषाद ने कहा कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा कार्यकर्ताओं और पीडीए (पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक) के लोगों की “कमर के ऊपर गोली” मारी जा रही है, जो गलत है. निषाद ने स्पष्ट किया कि वह कमलेश बिंद परिवार के पूर्ण समर्थन में हैं और बहुत जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में मुलाकात करेंगे.

परिवार का आरोप: फर्जी एनकाउंटर

कमलेश बिंद के बड़े भाई (ग्राम प्रधान प्रतिनिधि) ने आरोप लगाया कि उनके भाई का नाम फर्जी तरीके से मुकदमे में जोड़ा गया. घटना के समय कमलेश रामगढ़, बिहार में था, फिर भी पुलिस ने उसे उठाकर लाया और फर्जी एनकाउंटर किया. परिवार का कहना है कि कमलेश सपा कार्यकर्ता था और बैकवर्ड वर्ग से होने के कारण उसे निशाना बनाया गया. उन्होंने होटल मालिक आलोक राय पर भी गंभीर आरोप लगाए. परिवार के अनुसार, आलोक राय का बीयर बार देर रात तक चलता था और होटल में वेश्यावृत्ति होती थी, जिसका कमलेश विरोध करता था। इसी झगड़े की वजह से यह मामला बढ़ा. मृतक कमलेश के भाई संजय बिंद ने कहा- हम लोग बैकवर्ड हैं इसलिए हमें सताया जा रहा है. मेरा भाई रामगढ़ में था, फिर भी पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर कर दिया.

हंगामा और पुलिस कार्रवाई

वहीं कमलेश बिंद के अंतिम संस्कार के दौरान ग्रामीणों द्वारा हंगामा किए जाने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने 6 नामजद और 40-50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.