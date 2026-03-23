Ghazipur News: गैस एजेंसी पर युवक को जूते-चप्पलों से पीटा, MLA के भतीजे पर आरोप

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में सदर विधायक जय किशन साहू के भतीजे मनीष साहू की दबंगई का सनसनीखेज मामल सामने आया है. यहां के दुल्लहपुर थाना क्षेत्र में जलालाबाद स्थित नीलकंठ गैस एजेंसी पर गैस को लेकर एक युवक को जूतों और चप्पलों से मारपीट करने का आरोप लगा है. इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

यह गैस एजेंसी विधायक जय किशन साहू के परिवार की ही है. मामला विधायक से जुड़ा होने के चलते तूल पकड़ गया है. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवक अपने साथी के साथ घरेलू गैस सिलेंडर लेने एजेंसी पहुंचा था. लाइन में लगे दौरान एजेंसी के कर्मचारियों और प्रबंधन से बात नहीं बनी, जिस पर विवाद बढ़ गया. इसी दौरान मनीष साहू ने युवक को सरेआम जूतों से पीटना शुरू कर दिया. वीडियो में युवक को मारपीट करते हुए दिखाया गया है, जिससे एजेंसी में हड़कंप मच गया. इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है. इसे विधायक के भतीजे की गुंडई और दबंगई बताया जा रहा है.

सपा विधायक ने कार्रवाई की मांग की

अब इस मामले ने सियासी रंग पकड़ लिया है. स्थानीय समाजवादी पार्टी के ही सैदपुर से विधायक अंकित भारती ने इस घटना को गंभीरता से लिया और एसपी को पत्र लिखकर तत्काल कार्रवाई की मांग की. उन्होंने दलित युवक होने का जिक्र किया, जोकि जांच में यह गलत साबित हुआ.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

सीओ शुभम वर्मा ने बताया कि पीड़ित युवक की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है. और दुल्लहपुर पुलिस मामले की जांच कर रही है. जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है. सीओ ने दलित उत्पीड़न जैसी बात को नकार दिया है.