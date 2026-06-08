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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकमलेश बिंद एनकाउंटर पर सपा सांसद अफजाल अंसारी भड़के, बोले- 'बिहार से उठाकर यहां मारा गया'

कमलेश बिंद एनकाउंटर पर सपा सांसद अफजाल अंसारी भड़के, बोले- 'बिहार से उठाकर यहां मारा गया'

Ghazipur News In Hindi:गाजीपुर एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद के परिवार से सांसद अफजाल अंसारी ने मुलाकात की. सांसद ने इस प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है.

By : अनिल कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 07:32 AM (IST)
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गाजीपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कमलेश बिंद के परिवार से मिलने के लिए गाजीपुर के समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी पहुंचे. सांसद अफजाल अंसारी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. इसके बाद अफजाल अंसारी ने विनीत राय हत्याकांड और कमलेश बिंद एनकाउंटर मामले की जांच सीबीआई से करने की मांग की.

सांसद अफजाल अंसारी ने कहा कि अब एनकाउंटर होने के बाद तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और अब बड़े नेता भी इस मामले को उठा रहे हैं. अफजाल अंसारी ने कहा है कि क्या यह सही नहीं है कि उसे बिहार प्रांत से उठाकर लाया गया और यहां पर एनकाउंटर किया गया.

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कमलेश बिंद के परिवार पर रासुका लगाने की दी जा रही धमकी

उन्होंने कहा कि, पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के समय पूरा परिवार शव के साथ गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे. उन्होंने पथराव की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि परिवार के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर अब रासुका लगाने की धमकी दी जा रही है. उन्होंने कहा है कि वीडियो बना रहे युवक का पुलिस वाहन के ड्राइवर ने मोबाइल छीन लिया था, जिसके बाद उसके साथ जो लड़के थे कम उम्र के उन बच्चों ने पत्थर चलाया.

पुलिसकर्मियों पर कमलेश बिंद के परिवार से मारपीट करने का आरोप

सांसद अफजाल अंसारी ने कहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि बिंद समाज को इस व्यवस्था में जीने का अधिकार ही नहीं है. घर में घुसकर पुलिस वालों ने उसकी मां और उसकी विधवा पत्नी और अन्य सदस्यों को मारा-पीटा है. गाजीपुर सांसद ने यह भी आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने सामान में भी तोड़फोड़ की है.

सांसद ने की सीबीआई जांच की मांग

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने भी इस मामले पर सवाल उठाया है, ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए. उन्होंने मांग की है कि तीनों घटनाओं की जांच सीबीआई को सौंप दिया जाए, जिसमें विनीत राय हत्याकांड, कमलेश बिंद मुठभेड़ और फिर अंतिम संस्कार के वक्त मारपीट और पत्थरबाजी प्रकरण की जांच हो सके.

पुलिस की कार्यशैली पर सांसद ने जाहिर की नाराजगी

उन्होंने मुठभेड़ की घटना पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अब पुलिस क्यों नहीं एक नया कानून बना देती है कि कोतवाल साहब और एसपी साहब ही तय कर देंगे की किसे क्या सजा देनी है. उन्होंने कहा कि इस पर एक कानून बनवाइए और संसद से पास करवाइए, विधानसभा से पास करवाइए और न्यायपालिका को इससे मुक्त कर दीजिए. कोतवाल को न्याय अधिकारी बना दिया जाए और पुलिस अधीक्षक को चीफ जस्टिस बना दिया जाए, जिससे यह लगता है करें कि किसके पैर में गोली मारनी है और किसके छाती में गोली मारनी है.

पुलिस पर सांसद ने लगाए आरोप

उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर जो घटना हुई उसका इनपुट पुलिस को पहले क्यों नहीं मिल पाया. उन्होंने कहा कि उन्हें यह क्यों नहीं जानकारी मिल पाई कि 'जिस होटल में दारू, बार और अन्य प्रतिष्ठान चल रहे हैं तो वहां पर सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं लगा? वहां के लोगों का आरोप है कि रात के 12:00 तक और उसके बाद तक कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं. अगर वहां सीसीटीवी कैमरा लगा होता तो यह पता चलता है कि उसे घटना में कमलेश बिंद था या नहीं.

कटरा गैंग को लेकर उन्होंने पुलिस को घेरा

कटरा गैंग पर उन्होंने कहा कि पूरे पूर्वांचल में एक ही गैंग था मुख्तार अंसारी का आईएस 191 का ही नाम चल रहा था, मुख्तार को दुनिया से गए हुए 2 साल हो गया है. इस गैंग की चर्चा पर पुलिस लगातार कर रही है, ऐसे में यह कटरा गैंग कहां से आ गया और यदि यह गैंग पहले से था तो पुलिस अधीक्षक को इनपुट पहले से क्यों नहीं मिला.

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Published at : 08 Jun 2026 07:32 AM (IST)
Tags :
Afzal Ansari UP NEWS Ghazipur News Ghazipur Encounter Case
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