हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडप्रियंका गांधी को पीएम बनाने की मांग पर BJP सांसद डॉ संगीता बलवंत का तंज, 'मुंगेरी लाल के...'

प्रियंका गांधी को पीएम बनाने की मांग पर BJP सांसद डॉ संगीता बलवंत का तंज, 'मुंगेरी लाल के...'

Ghazipur News: डॉ संगीता बलवंत मंगलवार (23 दिसंबर) को सांसद खेल प्रतियोगिता का उद्घतान करने पहुंची थीं. खेल प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा हैं. यहां उन्होंने अपनी बात रखी.

By : अनिल कुमार | Updated at : 23 Dec 2025 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बीजेपी की राज्यसभा सांसद डॉ संगीता बलवंत ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा, “राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है. जब प्रधानमंत्री जी हैं, तब तक प्रधानमंत्री की सीट खाली नहीं हैं.” यह बात उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद द्ववारा प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के सवाल पर कहा था.

डॉ संगीता बलवंत मंगलवार (23 दिसंबर) को सांसद खेल प्रतियोगिता का उद्घतान करने पहुंची थीं. खेल प्रतियोगिता में विभिन्न खेलों का आयोजन किया जा रहा हैं. राज्यसभा सांसद ने कहा कि इस आयोजन से ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को भरपूर मौका मिलता है. प्रतियोगिता अगले तीन दिन तक चलेगी.

डॉ संगीता बलवंत का बयान

कार्यक्रम के उदघाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में डॉ संगीता बलवंत खेल प्रतियोगिता के साथ ही राजनीतिक मुद्दों पर भी अपनी राय रखी. इमरान मंसूद द्वारा प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बना देने की मांग पर उन्होंने तंज कसा और कहा, “राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखना, जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने जैसा है. जब प्रधानमंत्री जी (नरेंद्र मोदी) हैं, तब तक प्रधानमंत्री की सीट खाली नहीं हैं.” डॉ संगीता की टिपण्णी पर अभी कांग्रेस या विपक्षी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

ग्रामीण प्रतिभाओं को मिला बेहतर मंच

डॉ संगीता बलवंत ने बताया कि यह सिर्फ गाजीपुर जनपद के लिए नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं को फिट रखने के उद्देश्य से इस तरह के खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है. उन्होंने बताया कि विधानसभा वार कार्यक्रम का आयोजन संपन्न कराया जा चुका है. आज संसद खेल महोत्सव में जो भी खिलाड़ी आए हैं, वह जोश और उमंग से भरे हुए हैं और इसके लिए देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभाओं को एक सुनहरा अवसर देने का काम किया है.

प्रियंका गांधी पर उठाए सवाल

बीजेपी सांसद ने कहा, “प्रियंका गांधी गाजा के मामले पर बोलती हैं. लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुए कत्लेआम पर नहीं बोल रही हैं. प्रियंका गांधी जिस विषय पर बोलती हैं और उनकी भाषा जो होती है, वह हमारे दुश्मन देश की होती है और यही कारण है कि मोदी जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में विपक्षी पार्टियों के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है. इसलिए सिर्फ उल जुलूल बातें करते हैं और इसलिए अब उनका धीरे-धीरे सफाया होता जा रहा है."

Published at : 23 Dec 2025 05:59 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ghazipur News Dr Sangeeta Balwant
