गाजियाबाद में बच्चे की कस्टडी को लेकर पति-पत्नी में विवाद, महिला ने चाकू से कर दिया हमला

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद में सोमवार सुबह थाना सिहानी गेट क्षेत्र के लोहियानगर में पुलिस स्टेशन से चंद कदमों की दूरी पर एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां ड्यूटी पर जा रही महिला सीमा पर उसके पति रमेश ने अपने एक साथी के साथ मिलकर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

महिला पर चाकुओं से हमले से वहां हड़कम्प मच गया,पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी पति रमेश और उसके साथी की तलाश शुरू कर दी है. वहीं स्थानीय लोगों ने इस तरह की वारदात से पुलिस के खौफ पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है पूरा मामला ?

पीड़िता सीमा ने बताया कि उसके पति रमेश द्वारा उसे लंबे समय से जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं. महिला और उसके पति के बीच बच्चों की कस्टडी को लेकर मामला कोर्ट में चल रहा है. इसी विवाद के चलते रमेश लगातार उसकी रेकी कर रहा था और उस पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था. सीमा का आरोप है कि धमकियों की जानकारी कई बार पुलिस को दी गई, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई.

सोमवार सुबह सीमा जब अपने ऑफिस ड्यूटी पर जा रही थी तभी लोहियानगर के पास पति रमेश और उसके साथी ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया. उसकी चीख-पुकार सुन लोग दौड़े तब तक आरोपी वहां से फरार हो गए.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

ACP प्रिया श्रीपाल ने बताया कि सीमा नमक महिला पर उसके पति रमेश द्वारा चाकुओं से हमला किया गया. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उसकी हालत अभी स्थिर है. सीमा के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है. दोनों पति-पत्नी का पारिवारिक विवाद चल रहा है,जिसके चलते यह घटना हुई.

बहरहाल दिन दहाड़े हुई इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत है और इस घटना ने पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि अपराधियों में पुलिस का बिलकुल भी खौफ नहीं है.