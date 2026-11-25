गाजियाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां करोड़ों की प्रॉपर्टी के लालच में आकर एक महिला अपने पति और बेटे को स्लो पॉइजन देती रही. थाना इंदिरापुरम पुलिस ने पति और पुत्र को जान से मारने के इरादे से धीमा जहर देने के आरोप में वांछित अभियुक्त पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम रेनू भटनागर बताया जा रहा है.

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार 24 नवंबर को थाना इंदिरापुरम पर वादी सुशील कुमार भटनागर निवासी वसुंधरा, थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद ने तहरीर दी थी. तहरीर में आरोप लगाया गया था कि वादी की पत्नी रेनू भटनागर व पत्नी के परिजनों द्वारा मिलकर वादी, वादी के पुत्र वंश भटनागर व भांजे देव भटनागर को जान से मारने के इरादे से धीमा जहर दिया जा रहा है.

आरोपी महिला गिरफ्तार

तहरीर के आधार पर थाना इंदिरापुरम पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई थी. इसके बाद थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम द्वारा अभियुक्ता रेनू भटनागर पत्नी सुशील भटनागर निवासी ए-183 जीएफ झिलमिल कॉलोनी, थाना विवेक विहार, दिल्ली को गिरफ्तार किया गया.

पूछताछ में हुआ खुलासा

पूछताछ में अभियुक्ता ने बताया कि मेरे पति की करीब 5 से 6 करोड़ की ट्रैवल एजेंसी है तथा मेरे पति के नाम 2 करोड़ रुपये का इंश्योरेंस हो रखा है, जिसकी नॉमिनी मैं हूं. मैंने सोचा था कि मेरे पति के बाद सब कुछ मेरा हो जाएगा. इसी लालच में आकर मैंने अपने पति व अन्य को जान से मारने के इरादे से धीमा जहर दिया.

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