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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: पुलिस को मिली संदिग्ध बाइक की लीड, तलाश शुरू

गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: पुलिस को मिली संदिग्ध बाइक की लीड, तलाश शुरू

गाजियाबाद के वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए ब्लास्ट से सनसनी फैल गई है. धमाके का कारण अज्ञात है, हालांकि एक मुस्लिम संगठन ने जिम्मेदारी ली है. सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, जिससे जांच मुश्किल हो गई है.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 07 Nov 2026 12:40 PM (IST)
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गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके में वसुंधरा पुलिस चौकी परिसर में हुए ब्लास्ट के बाद से सनसनी फैल गई है. ब्लास्ट किसने किया और कैसे हुआ इसकी जानकारी अब तक सामने नहीं आई है. हालांकि, एक मुस्लिम संगठन ने सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी ली है. इस बीच पुलिस को जांच में अब तक कुछ ऐसा नहीं मिला है जिसपर शक हो सके. सीसीटीवी फुटेज भी नहीं खंगाले जा सकते, क्योंकि वारदात के समय वह काम नहीं कर रहे थे. ऐसे में पुलिस के लिए यह जानना मुश्किल हो गया है कि विस्फोटक रखने वाला शख्स कौन था. 

सूत्रों की मानें तो एक संदिग्ध बाइक की जानकारी पुलिस को मिली है. अब उस बाइक को तलाशने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. वहीं, यूपी आतंकवाद निरोधी दस्ता यानी UP ATS की एसपी प्रीति बाला गुप्ता भी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई हैं. यूपी एटीएस की टीम को सब इंस्पेक्टर निशांत लीड कर रहे हैं. पुलिस कमिश्नर पहले से ही वहां मौजूद हैं और बम डिस्पोजल एन्ड डॉग स्क्वाड (BDDS) भी अपनाकाम कर रही है.

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यूपी के सभी बॉर्डर अलर्ट पर

गाजियाबाद में पुलिस चौकी पर हुए ब्लास्ट के बाद यूपी के सभी बॉर्डर अलर्ट पर हैं. पुलिस सूत्रों का कहना है कि बॉर्डर पर कड़ी चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं. 

केमिकल के जरिए धमाके की आशंका

इस मामले में पुलिस का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन एबीपी न्यूज को पुलिस सोर्स बता रहे हैं कि केमिकल के जरिए धमाका किया गया है. क्योंकि रात में आए बम यूनिट को कोई भी निशान नहीं मिला है. इससे शक पैदा होता है कि ब्लास्ट के बाद केमिकल खत्म हो गया होगा, जिससे कोई निशान नहीं मिला. 

यह पुलिस चौकी 5 जुलाई 2005 को बनी थी. शुक्रवार (6 नवंबर) की रात अचानक ब्लास्ट होने से चौकी की खिड़कियां टूट गईं और एसी भी क्षतिग्रस्त हो गए. वहीं, फर्नीचर को भी काफी नुकसान हुआ है. बड़ी बात यह है कि उसी समय चौकी में खाना डिलीवर करने आए एक डिलीवरी बॉय को ब्लास्ट की वजह से चोटें आई हैं. उसका इलाज चल रहा है और पुलिस का कहना है कि वह खतरे से बाहर है. वहीं, गनीमत की खबर है कि सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं.

गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट: काम नहीं कर रहा था एक भी CCTV! ऑपरेशन त्रिनेत्र पर सवाल

Published at : 07 Nov 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
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