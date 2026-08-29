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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में खिलौने की फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर 10 दमकल गाड़ियां

गाजियाबाद में खिलौने की फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर 10 दमकल गाड़ियां

गाजियाबाद की खिलौना फैक्ट्री में आग लगी. 10 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. आग के कारण और नुकसान का पता अभी नहीं चल पाया है.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 29 Aug 2026 08:21 PM (IST)
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गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार (29 अगस्त) को पांडा बेबी टॉयज की खिलौना फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. आग लगते ही फैक्ट्री और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. आग की गंभीरता को देखते हुए करीब 10 दमकल गाड़ियां लगाई गई हैं. दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हैं. आग लगने के कारणों और नुकसान का अभी पता नहीं चल पाया है.

(खबर अपडेट की जा रही है)

Published at : 29 Aug 2026 08:20 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS
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