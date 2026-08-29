गाजियाबाद में खिलौने की फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर 10 दमकल गाड़ियां

गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार (29 अगस्त) को पांडा बेबी टॉयज की खिलौना फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. आग लगते ही फैक्ट्री और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. आग की गंभीरता को देखते हुए करीब 10 दमकल गाड़ियां लगाई गई हैं. दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हैं. आग लगने के कारणों और नुकसान का अभी पता नहीं चल पाया है.

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