एक्सप्लोरर
गाजियाबाद में खिलौने की फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर 10 दमकल गाड़ियां
गाजियाबाद की खिलौना फैक्ट्री में आग लगी. 10 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. आग के कारण और नुकसान का पता अभी नहीं चल पाया है.
गाजियाबाद के साहिबाबाद स्थित साइट-4 औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार (29 अगस्त) को पांडा बेबी टॉयज की खिलौना फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. आग लगते ही फैक्ट्री और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं. आग की गंभीरता को देखते हुए करीब 10 दमकल गाड़ियां लगाई गई हैं. दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हैं. आग लगने के कारणों और नुकसान का अभी पता नहीं चल पाया है.
(खबर अपडेट की जा रही है)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद में खिलौने की फैक्ट्री में भीषण आग, मौके पर 10 दमकल गाड़ियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के JPNIC पर घमासान, ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर लगाए ये आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती: दर्द से कराहती रही महिला सिपाही, नहीं मिली छुट्टी! अब हुई मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाढ़ को लेकर CM योगी सख्त, इन जिलों के अधिकारियों को दिए खास निर्देश, बांटे राहत किट
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
5 Photos
रक्षाबंधन पर भगवान काशी विश्वनाथ को अर्पित हुई खास राखी, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
13 Photos
दिल्ली से गुरुग्राम तक पानी ही पानी, कहीं गाड़ी को धक्का देते दिखे तो कहीं जमकर हुई मस्ती
Advertisement