गाजियाबाद: तनिष्क शोरूम चोरी मामले में मौसी-भतीजा भी गिरफ्तार, जानें दोनों के कारनामे

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना कवि नगर क्षेत्र में 12 जून को तनिष्क शोरूम में हुई 3 किलो सोने के आभूषण की चोरी में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया है. यह दोनों रिश्ते में मौसी और भतीजा भी है. दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था.

पुलिस ने इनके कब्जे से एक किलो सोने के आभूषण भी बरामद किए हैं. इसी मामले में इससे पहले तीन आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है.पुलिस के मुताबिक चोरी का 100 फीसदी माल बरामद हो चुका है.

मौसी-भतीजे का है रिश्ता

चितरंजन उर्फ़ चिंटू और सोनिया दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपस में मौसी-भतीजे हैं. चितरंजन 12वीं पास है और पिज़्ज़ा आउटलेट चलता है वहीं सोनिया ग्रेजुएट है और फिलहाल कुछ नहीं कर रही है. लेकिन दोनों को शाही शौक है और आगे की जिंदगी लग्जरी के साथ जीना चाहते थे. इसी के चलते चितरंजन ने अपने दोस्त नितिन वर्मा के साथ मिलकर 12 जून को राजनगर डिस्टिक सेंटर में स्थित तनिष्क शोरूम से 4 किलो सोने की चोरी की थी.

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नितिन वर्मा इसी शोरूम में काम करता था उसने 11 जून को सभी कर्मचारियों को यह कहकर शराब पिलाई थी कि उसकी शादी तय हो गई है. उसके बाद नितिन ने कैशियर की जेब में से चाबी निकाल ली थी. दोनों ने आराम से ताला खोलकर आभूषणों की चोरियो को अंजाम दिया था. यह कहीं पकड़े न जाए या आभूषण से इनकी पहचान ना हो इसीलिए उन्होंने आभूषण गला दिए थे.

तीन आरोपी पहले जा चुके जेल

इस मामले में पुलिस नितिन वर्मा उसके पिता संजय वर्मा और नितिन की गर्लफ्रेंड काजल को 2 किलो सोने के आभूषण बरामद करके जेल भेज चुकी है. अब पकड़े गए चितरंजन और सोनिया से पुलिस को 1 किलो सोने के आभूषण मिले हैं. पुलिस के मुताबिक उन्होंने शत प्रतिशत बरामद की कर ली है.

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