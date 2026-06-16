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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद के शोरूम में 4.5 करोड़ की चोरी का खुलासा, बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड समेत 3 गिरफ्तार

गाजियाबाद के शोरूम में 4.5 करोड़ की चोरी का खुलासा, बॉयफ्रेंड-गर्लफ्रेंड समेत 3 गिरफ्तार

Ghaziabad News In Hindi: पुलिस के मुताबिक, नितिन वर्मा के पिता संजय वर्मा का सर्राफ का काम है.नितिन ने दो महीने पहले राजनगर में तनिष्क शोरूम में सेल्समैन की नौकरी शुरू की थी.

Reported By : विपिन तोमर |  Updated at : 16 Jun 2026 09:15 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के थाना कवि नगर क्षेत्र में 12 तारीख को तनिष्क शोरूम में हुई 4.30 करोड़ के जेवर चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के पिता को गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से चोरी हुए 2 किलो सोने के जेवर कैश अवैध हथियार बरामद हुए हैं. 

बाकी चोरी गया जेवर लड़के के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड पर है के पास है. पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी है.पुलिस के लिए इस घटना का खुलासा बड़ी चुनौती बन गया था.  डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया जल्द बाकी भी गिरफ्तार होंगे.

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

प्लानिंग के तहत तनिष्क में की नौकरी

पुलिस के मुताबिक, नितिन वर्मा के पिता संजय वर्मा का सर्राफ का काम है.नितिन ने दो महीने पहले राजनगर में तनिष्क शोरूम में सेल्समैन की नौकरी शुरू की थी. नितिन ने 11 जून को अपने शोरूम में काम करने वाले साथियों को पार्टी दी उनको अनलिमिटेड शराब पिलाई. इतनी पिलाई के सब होशो हवास में नहीं रहे. इसके बाद नितिन ने शोरूम के कैशियर गौतम राज की जेब में से शोरूम की चाबी निकाल ली. 

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अगले दिन यानी 12 जून को नितिन ने अपने दोस्त चितरंजन के साथ जाकर शोरूम खोला और उसमें से 4 करोड़ 50 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गया. नितिन के पिता संजय वर्मा खुद सुनार हैं. उन्होंने और उसकी गर्लफ्रेंड काजल ने नितिन उसके दोस्त चितरंजन और चितरंजन की गर्लफ्रेंड को शरण दी साथ में ही चोरी किया गया माल बिकवाया.

तीन करोड़ से अधिक का माल बरामद 

पुलिस ने इन तीनों से साढे चार करोड़ के माल में से 3 करोड़ 16 लाख 50000 का माल बरामद कर लिया है. साथ ही जो कुछ सामान बिका था उसके 6:50 लाख रुपए बरामद किए हैं. पुलिस के मुताबिक चोरी का बाकी माल चितरंजन और उसकी गर्लफ्रेंड के पास है उनको भी जल्द घर दबोचा जाएगा.

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Published at : 16 Jun 2026 09:15 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS CRIME NEWS
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