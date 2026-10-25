सपा नेता के साइकिल वितरण कार्यक्रम पर रोक, पुलिस बोली नहीं ली परमिशन

गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार क्षेत्र के गढ़ी कट्टैया गांव निवासी समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अनुज प्रधान ने बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. अनुज प्रधान के मुताबिक, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब छात्राओं को स्कूल आने-जाने में सुविधा देने के लिए हजारों साइकिलें मंगवाई थीं. इसके लिए छात्राओं के स्कूली दस्तावेज लेकर सूची भी तैयार की गई थी. साइकिल वितरण कार्यक्रम 25 अक्टूबर को गढ़ी कट्टैया के मैदान में आयोजित होना था.

कार्यक्रम को लेकर तैयारियां चल रही थीं और मैदान में टेंट भी लगाया जा चुका था. हालांकि, कार्यक्रम से पहले टेंट हटा दिया गया. आयोजक अनुज प्रधान ने आरोप लगाया कि बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर और प्रशासन ने दबाव बनाकर उनका कार्यक्रम जबरन रद्द करा दिया.

अनुमति नहीं मिलने पर कार्यक्रम पर लगी रोक

सपा नेता अनुज प्रधान ने कहा कि वह 25 अक्टूबर की सुबह हर हाल में गरीब छात्राओं को साइकिल वितरित करेंगे. उन्होंने लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर को 'रावण' की संज्ञा भी दी. इस मामले में सपा नेता अनुज प्रधान का बयान सामने आया है. वहीं, इस मामले में पुलिस का पक्ष भी सामने आया है. एसीपी अंकुर विहार ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि साइकिल वितरण कार्यक्रम के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी. इसी वजह से कार्यक्रम पर रोक लगाई गई है.

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जबरन कार्यक्रम करने पर जुर्माना और मुकदमा होगा दर्ज

एसीपी के मुताबिक, यदि सपा नेता अनुज प्रधान बिना अनुमति के जबरन कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. उन्होंने यह भी बताया कि बिना अनुमति कार्यक्रम आयोजित करने के मामले में नगर पालिका की ओर से अनुज प्रधान पर जुर्माना भी लगाया गया है. फिलहाल, इस मामले में अनुज प्रधान ने प्रशासन और बीजेपी विधायक पर कार्यक्रम रद्द कराने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस के अनुसार, अनुमति नहीं लिए जाने के कारण कार्यक्रम पर रोक लगाई गई.