6 महीने की रेकी के बाद लूटी गई थी ATM वैन, फेरी लगाते है लुटेरे; एक आरोपी है LLB का छात्र

गाजियाबाद पुलिस ने 6 मई को एटीएम वैन की हुई लूट का खुलासा किया है. इस दौरान लुटेरों ने 27 लाख रुपये लूटे थे, जिसमें दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे 8 लाख रुपये बरामद हुए हैं. जबकि चार अभी फरार हैं. पुलिस ने कहा कि यह लूट फुल प्लानिंग के साथ की गई थी. आरोपियों के कब्जे से कुल्हाड़ी, वारदात में इस्तेमाल हुई कार और अवैध हथियार भी मिले हैं.

गाजियाबाद में डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने बताया कि थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में 6 मई को एटीएम वैन को बदमाश लूट के ले गए थे. यह घटना उस दौरान हुई थी जब वैन में ड्राइवर अकेला था और कर्मचारी एटीएम में पैसे भर रहे थे. आरोपियों ने डराने के लिए फायरिंग भी की थी, वैन में उस दौरान 27 लाख रुपये थे. बदमाश करीब 10 किलोमीटर आगे वैन छोड़कर फरार हो गए थे. इस दौरान उन्होंने कुल्हाड़ी से बक्से काटकर उसमें से पैसे निकाल लिए थे, जहां उन्होंने वैन छोड़ी थी वहां से वह बलेनो कार से फरार हो गए थे.

'पाकिस्तान के एबटाबाट का मौलाना भी...', सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर बोले ओम प्रकाश राजभर

इस लूट की वारदात के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों मोहम्मद कैफ और रिजवान को गिरफ्तार किया है. जबकि चार आरोपी अभी फरार हैं इनमें से रिजवान जहां एलएलबी का छात्र है वही कैफ दैनिक बाजार में फेरी लगता है. पुलिस के मुताबिक इन सभी लोगों ने 6 महीने रेकी की थी. यह लगातार वैन का मूवमेंट वॉच करते थे.

बताया जा रहा है की लूट के लिए इन्होंने ट्रायल भी किया था उसके बाद वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने 2 आरोपियों के कब्जे से लूट गए पैसों में से 800000 रुपये वारदात में इस्तेमाल हुई बलेनो कार कुल्हाड़ी और तमंचा बरामद किया है.

PM मोदी के खिलाफ सपा सांसद की अभद्र टिप्पणी पर भड़की AIMIM, कहा- अखिलेश यादव दें जबाव