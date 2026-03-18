गाजियाबाद जासूसी कांड: रेलवे स्टेशन, मार्केट और बस टर्मिनल पर लगाए गए थे हाईटेक CCTV कैमरे

गाजियाबाद में सामने आए जासूसी कांड में जांच के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शहर और आसपास के इलाकों की कई संवेदनशील जगहों पर हाईटेक CCTV कैमरे लगाकर जानकारी जुटाने का काम किया था. इन कैमरों को रेलवे स्टेशन, भीड़भाड़ वाले मार्केट और बस टर्मिनल जैसी जगहों पर लगाया गया था. ताकि लोगों की गतिविधियों और महत्वपूर्ण स्थानों की निगरानी की जा सके.

गाजियाबाद पुलिस जांच में हुआ ये खुलासा

गाजियाबाद पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने हरियाणा के सोनीपत में भी कुछ जगहों पर ऐसे कैमरे लगाए थे. इन कैमरों का सीधा एक्सेस आरोपियों के मोबाइल फोन में था, जिससे वे कहीं से भी लाइव फुटेज देख सकते थे. पुलिस के अनुसार यह हाईटेक कैमरे दिल्ली से खरीदकर अलग-अलग जगहों पर इंस्टॉल किए गए थे.

कैमरे लगाने में माहिर था गिरोह का सदस्य

पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरोह का सदस्य रितिक गंगवार हाईटेक CCTV कैमरे लगाने में माहिर था और वही अलग-अलग जगहों पर कैमरे इंस्टॉल करता था. वहीं इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड सुहेल मलिक उर्फ रोमियो बताया जा रहा है. जांच एजेंसियों के मुताबिक सुहेल पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के सीधे संपर्क में था और वही गिरोह के बाकी सदस्यों को पैसे भी देता था.

14 मार्च को मामले में 7 लोग हुए थे गिरफ्तार

बीते 14 मार्च को गाजियाबाद पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों में सुहेल मलिक उर्फ रोमियो, साने करम उर्फ महक, प्रवीन, राज वाल्मीकि, शिवा वाल्मीकि और रितिक गंगवार शामिल हैं.

जांच में जुटी NIA और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, इंटेलिजेंस ब्यूरो और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी जांच में जुट गई हैं. फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस आरोपियों को दोबारा रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है.

फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

पुलिस द्वारा आरोपियों के पास से बरामद महंगे मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है. पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल की जांच से पाकिस्तान कनेक्शन, चैट और लोकेशन से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं.

फर्जी तरीके से खरीदे सिम कार्ड

जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने फर्जी तरीके से दूसरे लोगों के नाम पर कई सिम कार्ड खरीदे थे. ताकि उनकी पहचान छिपी रहे. पुलिस का कहना है कि आरोपी देश के सैन्य ठिकानों और अन्य संवेदनशील जगहों की फोटो और वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेज रहे थे.

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