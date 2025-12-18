गाजियाबाद: किराया मांगने पर मकान मालकिन की हत्या, सूटकेस में पैक की लाश, पति और पत्नी गिरफ्तार

गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित एक सोसाइटी में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने में आया है. महिला की हत्या का आरोप किराए पर रहे दंपती पर लगा है. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक महिला अपने फ्लैट का किराया मांगने गई थी जो 4 महीने का बकाया था. इसी को लेकर हुए विवाद में पति पत्नी ने महिला की हत्या कर दी. फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.



दरअसल, गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र स्थित ओरा काइमेरा सोसायटी में महिला की नृशंस हत्या का कर दी गई. पुलिस को इस घटना की सूचना दिनांक 17 दिसंबर 2025 को समय करीब 11:15 बजे मिली. पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उमेश शर्मा की पत्नी दीपशिखा शर्मा, निवासी एम-105, ओरा काइमेरा सोसायटी, राजनगर एक्सटेंशन, अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थीं. देर रात तक उनके घर न लौटने पर उनकी मेड को संदेह हुआ.

लाल बैग से मिला महिला का शव, दंपती से पूछताछ शुरू

पुलिस ने बताया कि संदेह के आधार पर मेड उस फ्लैट पर पहुंची, जहां तलाशी लेने पर एक लाल रंग के बैग में दीपशिखा शर्मा का शव बरामद किया गया. फ्लैट में किरायेदार अजय गुप्ता एवं आकृति गुप्ता रह रहे थे. पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

पुलिस ने मामले में क्या कहा?

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, थाना नंदग्राम के राजनगर एक्सटेंशन की ओरा काई मोरा सोसाइटी में उमेश शर्मा के दो फ्लैट हैं जिनमें से एक फ्लैट में वे खुद रहते हैं, जबकि दूसरा फ्लैट उन्होंने ट्रांसपोर्टर अजय गुप्ता और उनकी पत्नी आकृति गुप्ता को किराए पर दिया हुआ है.

4 महीने से दंपती ने नहीं दिया था किराया

पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि पिछले 4 महीने से इस दंपती ने किराया नहीं दिया था. दीपशिखा शर्मा जिनकी उम्र 48 वर्ष है, वह किराया मांगने गई थी संभवत इसी दौरान कोई विवाद हुआ और दंपती ने दीपशिखा की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद कर बेड के नीचे छुपा दिया. हालांकि, वह उनके शव को ठिकाने नहीं लगा पाए और पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है.