गाजियाबाद में पुलिस मुठभेड़, दो शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, एक बदमाश के पैर में लगी गोली

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस की संयुक्त टीम की कुख्यात वाहन चोरों के साथ मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया है. इनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. ये बदमाश एक अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं.

खबर के मुताबिक गाजियाबाद के थाना लिंकरोड व थाना साहिबाबाद पुलिस की संयुक्त टीम की अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. पुलिस ने जब इन बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो वो फायरिंग करते हुए भागने लगे.

एक बदमाश के पैर में लगी गोली

पुलिस ने जवाब कार्रवाई में फायरिंग करते हुए बदमाशों को घेरने की कोशिश की. इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई और वो घायल होकर गिर गया. इस मुठभेड़ में पुलिस दो वाहनों चोरों को गिरफ़्तार कर लिया है. घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस को आरोपियों के कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद हुए हैं. इसके बाद उनके पास से चोरी की 2 कारें, 04 गाड़ियों की चाबियां, कार चोरी के उपकरण और फर्जी नंबर प्लेटें बरामद हुई हैं.

कुख्यात दो वाहन चोर गिरफ़्तार

पुलिस के मुताबिक़ आरोपी बदमाश दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं. पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली, हरियाणा, आगरा, अलीगढ़ समेत कई जगहों से कार चोरी की बात कबूल की है. आरोपी चोरी की कारें फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेचते या कटवा देते थे.

इनमें मुख्य आरोपी अनिल कुमार पर 73 से अधिक वाहन चोरी के मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर, NDPS एक्ट में भी केस दर्ज हैं. दूसरे आरोपी महाराज के खिलाफ 13 आपराधिक मामले दर्ज है. पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही हैं. उनके गिरोह के अन्य लोगों की तलाश भी की जा रही हैं. पुलिस ने आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

