गाजियाबाद में स्टेटस लगाने पर विवाद, जमानत पर बाहर आए युवक की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद में हत्या के मामले में जमानत पर जेल से बाहर आए युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, पुलिस ने हत्याकांड के दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, जिस युवक की हत्या 10 जून को हुई थी, उसने 2025 मार्च में एक युवक की हत्या की थी. पुलिस ने बताया कि जेल जमानत पर बाहर आया युवक अपने मोबाइल पर स्टेटस लगाता था जिस वजह से उसकी हत्या की गई है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

पुलिस के अनुसार, यह मामला थाना लोनी क्षेत्र से सामने आया है. यहां 10 जून 2026 को जमानत पर बाहर आए हत्या के आरोपी युवक तस्लीम की हत्या कर दी गई. थाना लोनी पुलिस ने इस मामले में आरोपी साबिर और आमीन को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने बताया कि मृतक तस्लीम ने मार्च 2025 में साबिर के छोटे भाई यूनुस की हत्या की थी. तस्लीम जेल में था और मीठी ईद पर जमानत में बाहर आया था.

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तस्लीम स्टेटस लगाकर करता था हत्या का बड़ा चढ़ा कर बखान

पुलिस जांच में सामने आया है कि तस्लीम अपने सोशल मीडिया पर लगातार स्टेटस लगाता था. जिसमें वह ना सिर्फ यूनुस के परिवार को गवाही देने के नाम पर डराता था बल्कि यूनिस की हत्या का बड़ा चढ़ा कर बखान करता था. इसी चीज को लेकर साबिर गुस्से में था और उसने अपने दोस्त आमीन के साथ मिलकर 10 तारीख को तस्लीम की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू भी बरामद किया है.

दिल्ली में सैलून का काम करता था मृतक

मृतक तस्लीम के परिजनों ने जो नाम की FIR की थी उस से इतर पुलिस की जांच में दो आरोपी सामने आए थे. पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद से पुलिस की कई टीम इस हत्याकांड के खुलासे में लगी हुई थी. सीसीटीवी मैन्युअल इंटेलिजेंस के जरिए दोनों आरोपी पकड़े गए हैं. मृतक तस्लीम दिल्ली में सैलून में काम करता था.

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