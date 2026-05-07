गाजियाबाद में दुकानदार ने नाबालिग लड़की को किया 'Bad Touch', आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

गाजियाबाद के थाना कविनगर क्षेत्र के रजापुर गांव की रहने वाली 14 साल की एक लड़की ने पास के ही किराना व्यापारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. किशोरी का आरोप है कि जब वह सामान लेने दुकान पर गई तो दुकानदार ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसे बैड टच किया. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश कर रही है. वहीं दूसरी ओर आरोपी पक्ष के लोगों ने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है.

जानकारी के मुताबिक, कवि नगर थाने के राजपुर गांव में रहने वाली मां-बेटी ने वीडियो जारी कर बताया कि उनकी 14 साल की किशोरी से पड़ोस के दुकानदार ने बदसलूकी की है. किशोरी ने बताया कि वह सामान लेने के लिए दुकान में गई थी, इस दौरान उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की गई और बैड टच किया गया. इसकी शिकायत जब उसने वहां मौजूद एक और व्यक्ति से की तो उसने उसे जान से मारने की धमकी दी.

पुलिस ने नाबालिग को मेडिकल के लिए भेजा

पीड़िता की मां ने बताया कि दुकानदार ने उनकी 14 साल की बेटी के साथ बदसलूकी की. हम उनके घर शिकायत लेकर गए तो धमकी दी गयी. इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और किशोरी का मेडिकल करवाया जा रहा है.

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आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी पुलिस

एसीपी कवि नगर सूर्यबली मौर्य ने बताया कि थाना कवि नगर पर पीड़िता की मां ने एक तहरीर दी है. जिसमें उसने बताया कि उसकी 14 साल की पुत्री के साथ पड़ोस के ही परचून की दुकान पर छेड़खानी करने का प्रयास किया गया है. इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी बब्बल चौधरी और प्रशांत चौधरी की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं.

परिजनों ने पीड़ित पक्ष पर लगाया फंसाने का आरोप

वहीं दूसरी ओर बब्बल चौधरी और प्रशांत चौधरी के परिजन कवि नगर थाने पर पहुंच गए हैं. आरोपियों के परिजनों का कहना है कि दोनों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है. आरोपी पक्ष के लोगों ने इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग पुलिस से की है.

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