ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबादः निर्माणधीन मकान का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा, एक की मौत, रेस्क्यू जारी

गाजियाबादः निर्माणधीन मकान का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा, एक की मौत, रेस्क्यू जारी

यूपी के गाजियाबाद-थाना मोदीनगर के सीकरी गांव में मकान की डाली जा रही छत का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है. हादसे में एक शख्स की मौत की सूचना है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 07 Nov 2026 01:11 PM (IST)
Preferred Sources

गाजियाबाद-थाना मोदीनगर के सीकरी गांव में मकान की डाली जा रही छत का लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया है. इस हादसे में पांच लोगों को रेस्क्यू किया गया है. जबकि एक शख्स की मौत की जानकारी सामने आई है. अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है.

दरअसल, गाजियाबाद के थाना मोदी नगर के सिकरी गांव में एक निर्माण स्थल पर लिंटेल (छत का ढांचा) डालते समय हादसा हो गया. हादसे के बाद 5 मजदूरों को रेस्क्यू कर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनमें से एक की मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर पुलिस और NDRF की टीम पहुंची और मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर  रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं. बताया गया कि पहले से बने मकान में भुस आदि रखने के लिए एक दूसरे के कमरे का निर्माण किया जा रहा था.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: पुलिस को मिली संदिग्ध बाइक की लीड, तलाश शुरू
गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: पुलिस को मिली संदिग्ध बाइक की लीड, तलाश शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: भड़के BJP विधायक, बोले- '72 हूरों के पास भेजेंगे'
गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: भड़के BJP विधायक, बोले- '72 हूरों के पास भेजेंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट: काम नहीं कर रहा था एक भी CCTV! ऑपरेशन त्रिनेत्र पर सवाल
गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट: काम नहीं कर रहा था एक भी CCTV! ऑपरेशन त्रिनेत्र पर सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
KGMU धर्मांतरण केसः STF रिपोर्ट पर एक्शन की तैयारी, जांच के लिए बनेगी डिसिप्लिनरी कमेटी
KGMU धर्मांतरण केसः STF रिपोर्ट पर एक्शन की तैयारी, जांच के लिए बनेगी डिसिप्लिनरी कमेटी

गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: पुलिस को मिली संदिग्ध बाइक की लीड, तलाश शुरू

घटना पर क्या बोलीं विधायक मंजू शिवाच?

मोदी नगर हादसे पर विधायक मंजू शिवाच ने कहा, "एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है - कंक्रीट का एक स्लैब (लिंटर) गिर गया. स्लैब डालने का काम चल रहा था; शटरिंग खिसक गई या कोई और कारण था, यह जांच का विषय है. दुख की बात है कि दिवाली के दिन भी मजदूर अपनी दिहाड़ी कमाने की उम्मीद में काम कर रहे थे, तभी स्लैब गिर गया. वहां 6-7 मजदूर मौजूद थे; दुर्भाग्य से, मलबे में दबने के कारण उनमें से एक की मौत हो गई."

सीएम योगी ने हादसे पर लिया संज्ञान

गाजियाबाद के मोदी नगर में हुए हादसे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना की व्यक्त ही. सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच कर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. सीएम ने मृतकों के परिजनों से संवाद कर हर संभव सहायता उपलब्ध करवाने हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना सीएम योगी ने की है.

गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: भड़के BJP विधायक, बोले- '72 हूरों के पास भेजेंगे'

Published at : 07 Nov 2026 12:56 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: पुलिस को मिली संदिग्ध बाइक की लीड, तलाश शुरू
गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: पुलिस को मिली संदिग्ध बाइक की लीड, तलाश शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: भड़के BJP विधायक, बोले- '72 हूरों के पास भेजेंगे'
गाजियाबाद चौकी ब्लास्ट: भड़के BJP विधायक, बोले- '72 हूरों के पास भेजेंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट: काम नहीं कर रहा था एक भी CCTV! ऑपरेशन त्रिनेत्र पर सवाल
गाजियाबाद पुलिस चौकी ब्लास्ट: काम नहीं कर रहा था एक भी CCTV! ऑपरेशन त्रिनेत्र पर सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
KGMU धर्मांतरण केसः STF रिपोर्ट पर एक्शन की तैयारी, जांच के लिए बनेगी डिसिप्लिनरी कमेटी
KGMU धर्मांतरण केसः STF रिपोर्ट पर एक्शन की तैयारी, जांच के लिए बनेगी डिसिप्लिनरी कमेटी
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
'जनता की गाड़ी से पेट्रोल चोरी', राहुल गांधी ने E20 पर सरकार को घेरा
दिल्ली NCR
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
दिल्ली: जहरीली हवा का स्कूलों पर असर, 5वीं क्लास तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई
साउथ सिनेमा
100 करोड़ का बजट, कमाई सिर्फ 3 करोड़, कमाई, नयनतारा की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल
100 करोड़ का बजट, कमाई सिर्फ 3 करोड़, नयनतारा की फिल्म का बुरा हाल
इंडिया
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
'2 दिनों तक रेकी, फिर मेरे घर पर अटैक', अभिषेक बनर्जी ने BJP पर लगाया हमले का आरोप
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
न्यूजीलैंड ने बनाया ODI के इतिहास का सबसे कम स्कोर, गुरनूर बराड़ ने किया तहस-नहस
बिहार
अनंत सिंह को वाराणसी में इसलिए नहीं मिली एंट्री! घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटे समर्थक
अनंत सिंह को वाराणसी में इसलिए नहीं मिली एंट्री! घंटों इंतजार के बाद मायूस लौटे समर्थक
टेक्नोलॉजी
iQOO Z12 Lite 5G : 8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
8000mAh बैटरी और Dimensity चिप, iQOO ला रहा नया फोन?
ट्रेंडिंग
Viral Video: ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ट्रेन में ही लड़का लड़की ने किया लिपलॉक, शरमा गए यात्री
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget