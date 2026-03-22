हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद: जासूसी गैंग के तीन और PAK स्पाई गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजते थे संवेदनशील जानकारी

गाजियाबाद: जासूसी गैंग के तीन और PAK स्पाई गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजते थे संवेदनशील जानकारी

Ghaziabad News In Hindi: गाजियाबाद पुलिस ने जासूसी गैंग के तीन और सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. आरोपियों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं.

By : विपिन तोमर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 22 Mar 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, पुलिस ने जासूसी गैंग से जुड़े तीन और आरोपियों को रविवार (22 मार्च 2026) गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी पकड़े आरोपियों से पूछताछ के बाद हुई है, पकड़े गए आरोपियों में एक महिला भी शामिल है. जो बिहार और मथुरा के रहने वाले बताए गए हैं.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि यह लोग सैनिक ठिकाने, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, रेलवे स्टेशन आदि की रेकी करके उनके फोटो वीडियो जीपीएस लोकेशन पाकिस्तान भेजा करते थे. खास बात यह है कि दिल्ली की स्पेशल सेल ने 2025 में इसे इसके साथियों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

पूर्व में भी हो चुकी हैं मामले में गिरफ्तारी

डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि थाना कौशांबी पुलिस ने 14 मार्च को सूचना मिलने पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल और राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे पांच पुरुष और एक महिला को पकड़ा था. उसी क्रम में आगे चलकर 20 मार्च को 9 आरोपी पकड़े थे जिसमें पांच नाबालिक थे. उन्हीं से पूछताछ के बाद अब बिहार के रहने वाले आठवीं पास नौशाद और मथुरा की रहने वाली पांचवी पास मीरा को एक नाबालिक आरोपी के साथ गिरफ्तार किया गया है. 

पकिस्तान से संचालित हो रहा था सिंडिकेट

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में पता चला है कि इस गिरोह का संचालन सीमा पर पाकिस्तान से किया जा रहा था. इन्होंने बताया कि यह लोग अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक साथ जुड़े थे यह अब तक महत्वपूर्ण सुरक्षा बलों के ठिकाने रेलवे स्टेशन आदि की रेकी कर के फोटो वीडियो और उनकी लोकेशन विदेशी नंबरों पर भेज चुके हैं. यह जानकारी भेजने के लिए प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करवाया गया था जिसकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान से दी गई थी.

हथियार तस्करी में संलिप्त थी मीरा

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी महिला मीरा मुख्य रूप से असलहों की तस्करी में संलिप्त थी. यह लोग कम उम्र के लड़के जिन्हें तकनीकी ज्ञान जैसे मोबाइल मैकेनिक कंप्यूटर मैकेनिक सीसीटीवी ऑपरेटर थे और आर्थिक रूप से कमजोर थे उनको पैसे का लालच देकर जोड़ा जाता था. साथ ही या अलग-अलग सोशल मीडिया ग्रुपों से जुड़कर और अन्य लोगों को मीरा का मुख्य काम अन्य महिलाओं को जोड़ना था जिससे कोई शक ना हो. पुलिस ने उनके कब्जे से तीन मोबाइल फोन बरामद किए हैं, इस मामले में देश की विभिन्न जांच एजेंसी अभी जांच में जुटी है.

और पढ़ें
Published at : 22 Mar 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News Pakistan UP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गाजियाबाद: जासूसी गैंग के तीन और PAK स्पाई गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजते थे संवेदनशील जानकारी
गाजियाबाद: जासूसी गैंग के तीन और PAK स्पाई गिरफ्तार, पाकिस्तान भेजते थे संवेदनशील जानकारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा में पुरानी परंपरा को मिला आधुनिक रंग, बाइक के पहियों वाली हाईटेक बैलगाड़ी की तैयार
महोबा में पुरानी परंपरा को मिला आधुनिक रंग, बाइक के पहियों वाली हाईटेक बैलगाड़ी की तैयार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सरकार में गरीब महिलाओं को मिलेगी 40 हजार की पेंशन, अखिलेश यादव ने किया ऐलान
सपा सरकार में गरीब महिलाओं को मिलेगी 40 हजार की पेंशन, अखिलेश यादव ने किया ऐलान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव को सता रही वोट की चिंता...', गंगा में इफ्तार पार्टी वाले बयान पर बोले ओम प्रकाश राजभर
'अखिलेश यादव को सता रही वोट की चिंता...', गंगा में इफ्तार पार्टी वाले बयान पर बोले ओम प्रकाश राजभर
Advertisement

वीडियोज

Ashish Chanchlani Interview: FUN ROAST, Harsh Beniwal को कहा CHOR
Dhurandhar The Revenge: आदित्य उप्पल ने बताया Dhurandhar का असली गेम, और Box Office Collection
Dhurandhar The Revenge: कहानी से ज्यादा विवाद में क्यों? जहूर मिस्त्री AKA Vivek Sinha ने बताया
Dhurandhar: The Revenge के Vivek Sinha को Zahoor Mistry बनने के लिए मिली धमकी | Ranveer Singh
Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: 'अगर हमला किया तो...', ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ईरान की नई धमकी; ब्रिटेन ने होर्मुज में भेजी पनडुब्बी
Live: 'अगर हमला किया तो...', ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद ईरान की नई धमकी; ब्रिटेन ने भेजी पनडुब्बी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सरकार में गरीब महिलाओं को मिलेगी 40 हजार की पेंशन, अखिलेश यादव ने किया ऐलान
सपा सरकार में गरीब महिलाओं को मिलेगी 40 हजार की पेंशन, अखिलेश यादव ने किया ऐलान
विश्व
पाकिस्तान के मुरीदके में लश्कर कमांडर की हत्या पर बड़ा खुलासा, जानें आतंकी ने पत्नी संग मिलकर क्यों उतारा मौत के घाट
PAK में लश्कर कमांडर की हत्या पर बड़ा खुलासा, जानें आतंकी ने पत्नी संग मिलकर क्यों उतारा मौत के घाट
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट पहुंची टॉमहॉक मिसाइलों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी, ट्रंप की धमकी के बीच कीर स्टार्मर का बड़ा फैसला
होर्मुज स्ट्रेट पहुंची टॉमहॉक मिसाइलों से लैस ब्रिटिश पनडुब्बी, ट्रंप की धमकी के बीच कीर स्टार्मर का बड़ा फैसला
मनोरंजन
'धुरंधर 2' के हमजा और यलीना का ल्यारी वाला बंगला किस शहर में है, नहीं जानते होंगे आप, देखें इनसाइड वीडियो
'धुरंधर 2' के हमजा- यलीना का ल्यारी वाला बंगला किस शहर में है, नहीं जानते तो देखें ये वीडियो
आईपीएल 2026
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
विश्व
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो किसी भी हद तक...
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो...
शिक्षा
युवा संगम फेज-6 की डेडलाइन बढ़ी, छात्र अब भी कर सकते हैं आवेदन
युवा संगम फेज-6 की डेडलाइन बढ़ी, छात्र अब भी कर सकते हैं आवेदन
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget