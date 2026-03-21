हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडGhaziabad News: हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी बोलीं- 'पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर किया धर्म परिवर्तन'

Ghaziabad News: हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी बोलीं- 'पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर किया धर्म परिवर्तन'

Ghaziabad News In Hindi: हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी ने पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर हिंदू धर्म त्यागकर इस्लाम अपनाने की धमकी दी है. उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके भाई को एनकाउंटर की धमकी दी.

By : विपिन तोमर | Edited By: जतिन राय | Updated at : 21 Mar 2026 03:02 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाली हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर वह अगले 5 से 6 दिनों में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाली हैं. महिला ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है. हालांकि इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने महिला के दावों को तथ्यों से परे बताया है.

एनकाउंटर की धमकी का लगाया आरोप

महिला का कहना है कि कुछ दिनों पहले उसके भाई को पुलिस उठा ले गई और एनकाउंटर की धमकी दी. इसके बाद पुलिस लगातार उसके परिवार को परेशान कर रही है. मदद के लिए वह लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पास भी पहुंची लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. महिला ने हिंदू संगठनों से भी मदद मांगी लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी.

 महिला बोली - दूसरे धर्म के लोगों ने की मदद

महिला ने कहा कि जब हर तरफ से मदद नहीं मिली तो दूसरे समुदाय के लोग आगे आए और उसकी मदद की. उसने यह भी कहा कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों हिंदू हैं फिर भी हिंदू लोग एक-दूसरे की मदद नहीं करते जबकि दूसरे धर्म के लोग एकजुट रहते हैं. इसीलिए हार कर उसने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया है.

 पुलिस का पलटवार - भाई की कोई गिरफ्तारी नहीं

इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस ने फोन पर स्पष्ट किया कि न तो महिला के भाई का कोई झगड़ा हुआ है और न ही पुलिस कभी उसे लेकर आई है. पुलिस के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें यह महिला एक पक्ष की पैरवी कर रही है. उल्लेखनीय है कि महिला पहले भी विवादों में रह चुकी हैं और यह संभव है कि यह दावा ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया हो. पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

और पढ़ें
Published at : 21 Mar 2026 03:02 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Ghaziabad News: हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी बोलीं- 'पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर किया धर्म परिवर्तन'
गाजियाबाद: हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी बोलीं- 'पुलिस उत्पीड़न से परेशान होकर किया धर्म परिवर्तन'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर निर्माण समिति की अंतिम बैठक, सुरक्षा और दर्शन पर फोकस, अप्रैल तक काम पूरा करने का लक्ष्य
राम मंदिर निर्माण समिति की अंतिम बैठक, सुरक्षा और दर्शन पर फोकस, अप्रैल तक काम पूरा करने का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सीएम योगी ने दिए बारिश-ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आकलन के निर्देश, 24 घंटे में दिया जाए मुआवजा
सीएम योगी ने दिए बारिश-ओलावृष्टि से हुए नुकसान के आकलन के निर्देश, 24 घंटे में दिया जाए मुआवजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: गैस सिलेंडर ना मिलने पर उजड़ा हंसता-खेलता परिवार, पत्नी 5 माह के मासूम को लेकर लापता
यूपी: गैस सिलेंडर ना मिलने पर उजड़ा हंसता-खेलता परिवार, पत्नी 5 माह के मासूम को लेकर लापता
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने अमेरिका-ब्रिटेन के बेस पर दागीं मिसाइलें, हिंद महासागर तक पहुंची युद्ध की आग! दुबई में भी हुए धमाके
ईरान ने अमेरिका-ब्रिटेन के बेस पर दागीं मिसाइलें, हिंद महासागर तक पहुंची युद्ध की आग! दुबई में भी हुए धमाके
बिहार
Bihar News: 'नीतीश जी के जाने के बाद बिहार...', ईद पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे स्थानीय ने ये क्या कह दिया?
'नीतीश जी के जाने के बाद बिहार...', ईद पर पटना के गांधी मैदान में पहुंचे स्थानीय ने ये क्या कह दिया?
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
बॉलीवुड
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल, बोलीं- 'बहुत बड़ी निराशा'
'टाइम वेस्ट, बोरिंग...', 'धुरंधर 2' पर भडकी साउथ एक्ट्रेस, रणवीर सिंह की एक्टिंग पर भी खड़े किए सवाल
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
फूड
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
यूटिलिटी
ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!
ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget