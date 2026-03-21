उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहने वाली हरियाणवी डांसर मोनिका चौधरी ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर वह अगले 5 से 6 दिनों में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाली हैं. महिला ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है. हालांकि इस मामले में गाजियाबाद पुलिस ने महिला के दावों को तथ्यों से परे बताया है.

एनकाउंटर की धमकी का लगाया आरोप

महिला का कहना है कि कुछ दिनों पहले उसके भाई को पुलिस उठा ले गई और एनकाउंटर की धमकी दी. इसके बाद पुलिस लगातार उसके परिवार को परेशान कर रही है. मदद के लिए वह लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पास भी पहुंची लेकिन वहां से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला. महिला ने हिंदू संगठनों से भी मदद मांगी लेकिन वहां से भी निराशा हाथ लगी.

महिला बोली - दूसरे धर्म के लोगों ने की मदद

महिला ने कहा कि जब हर तरफ से मदद नहीं मिली तो दूसरे समुदाय के लोग आगे आए और उसकी मदद की. उसने यह भी कहा कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों हिंदू हैं फिर भी हिंदू लोग एक-दूसरे की मदद नहीं करते जबकि दूसरे धर्म के लोग एकजुट रहते हैं. इसीलिए हार कर उसने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया है.

पुलिस का पलटवार - भाई की कोई गिरफ्तारी नहीं

इस पूरे मामले में गाजियाबाद पुलिस ने फोन पर स्पष्ट किया कि न तो महिला के भाई का कोई झगड़ा हुआ है और न ही पुलिस कभी उसे लेकर आई है. पुलिस के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था जिसमें यह महिला एक पक्ष की पैरवी कर रही है. उल्लेखनीय है कि महिला पहले भी विवादों में रह चुकी हैं और यह संभव है कि यह दावा ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया गया हो. पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.