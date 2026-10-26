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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबादः जिम ट्रेनर को हुआ इश्क तो महिला के पति पर चाकू से हमला, गिरफ्तार

गाजियाबादः जिम ट्रेनर को हुआ इश्क तो महिला के पति पर चाकू से हमला, गिरफ्तार

गाजियाबाद में जिम ट्रेनर से प्यार में बाधा बने पति को रास्ते से हटाने के लिए महिला ने हत्या की साजिश रच डाली. पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 26 Oct 2026 09:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिम ट्रेनर आशिक ने महिला के सेंट्रल गवर्नमेंट में सीनियर अकाउंटेंट पति पर चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाकर आरोपी को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है. चाकूबाजी की घटना में घायल शख्स को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस मामले में अकाउंटेंटे की पत्नी प्रिया को भी हिरासत में लिया है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम इलाके से सामने आई है. यहां शशांक सिंह अपनी पत्नी प्रिया और 3 साल की बच्ची के साथ रहते हैं. बताया गया कि महिला ने करीब 9 महीने पहले जिम शुरू किया था, वहां जिम ट्रेनर से उसकी आशिकी शुरू हो गई. प्यार को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आरोपी जिम ट्रेनर ने महिला के पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

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आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा

योजना के तहत आरोपी जिम ट्रेनर महिला के पति को रास्ते से हटाने के लिए दो चाकू लेकर घर पहुंच गया. उसने महिला के पति शशांक पर चाकूओं से ताबड़तोड़ हमला किया. बताया गया कि आरोपी जैसे ही हमला कर बाहर निकाला, तभी स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. घटना से पहले महिला जिम के लिए घर से निकल चुकी थी.

महिला ने 9 महीने पहले ज्वाइन किया था जिम

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, शशांक और प्रिया दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट में सीनियर अकाउंटेंट है. पुलिस ने बताया कि शशांक की पत्नी प्रिया ने 9 महीने पहले जिम शुरू किया था. वहां उसकी जिम ट्रेनर प्रताप सिंह के साथ आशिकी शुरू हो गई. सोमवार के दिन जिस समय सुबह प्रिया जिम के लिए निकली तो वह अपने फ्लैट को खुला छोड़ गई. प्रिया के निकलते ही कुछ देर बाद उसका आशिक प्रताप सिंह मौके पर पहुंचा और उसने ताबड़तोड़ शशांक पर वार कर दिए. 

घटना के वक्त फ्लैट में शशांक और प्रिया की 3 साल की बेटी घर पर मौजूद थी. प्रताप जब हमला करके बाहर निकाल तो स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाकर उस को पकड़ लिया. स्थानीय लोगों के मुताबिक, प्रताप पर दो चाकू थे. इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई. पुलिस ने आनन फानन में शशांक को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. वहीं प्रिया और प्रताप को हिरासत में ले लिया है.

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Published at : 26 Oct 2026 09:26 PM (IST)
Tags :
Ghaziabad News UP NEWS
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