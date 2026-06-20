गाजियाबाद में दो पक्षों में मारपीट के बाद फायरिंग, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई है, इस घटना के बाद कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे है. बताया गया है कि दो पक्षों में विवाद के बाद एक पक्ष ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है. घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई.

घटना के संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, यह मामला गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र से सामने आया है. घटना को लेकर एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि थाना नंदग्राम पर सूचना प्राप्त हुई कि दो पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई. जिसमें एक पक्ष ने फायरिंग की है.

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मारपीट के बाद एक पक्ष ने की फायरिंग

उन्होंने बताया कि सूचना पर तत्काल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची. पुलिस की जांच में पता चला कि एक पक्ष जिसमें चार-पांच लड़के थे और दूसरे पक्ष जिसमें आठ-दस लड़के थे, जिनमे विवाद हुआ था. आठ-दस लड़कों वाले पक्ष में से दो लोगों ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाई है, जिसमें एक लड़के के हाथ में गोली लगी है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

एसीपी नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि घायलों को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल गाजियाबाद भिजवा दिया गया है. साथ ही फायरिंग करने वाले आरोपियों की तलाश की जा रही है. पुलिस अधिकारी ने कहा है कि फायरिंग मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है.

पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

वहीं, इस घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवालियां निशान लगा दिए हैं. पुलिस ने यह भी बताया है कि जिस शख्स पर गोली लगी है, उसका नाम तरुण है. उस पर चार मुकदमे है, साथ ही जिस ने गोली चलाई है उस पर भी आधा दर्जन मुकदमे कायम है.

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