गाजियाबाद में 50 हजार रिश्वत लेते महिला दारोगा गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई

गाजियाबाद में 50 हजार रिश्वत लेते महिला दारोगा गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई

UP News: गाजियाबाद की महिला थाने की साहिबाबाद रिपोर्टिंग चौकी पर तैनाद महिला दारोगा भुवनेश्वरी सिंह को मेरठ एंटी करप्शन टीम ने 50 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है.

By : विपिन तोमर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 13 Jan 2026 11:16 PM (IST)
गाजियाबाद में तैनात एक महिला दारोगा को एंटी करप्शन की मेरठ यूनिट ने गिरफ्तार किया है. यह महिला दारोगा महिला थाने की पुलिस चौकी साहिबाबाद में तैनात थी. मिली जानकारी के मुताबिक, दहेज के मुकदमे में नाम न बढ़ाने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी. महिला दारोगा पर गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा लिखा जा रहा है.

बताया गया कि, गाजियाबाद की महिला थाने की साहिबाबाद रिपोर्टिंग चौकी पर तैनाद महिला दारोगा भुवनेश्वरी सिंह को मेरठ एंटी करप्शन टीम ने गिरफ्तार किया है. वह एक दहेज के मामले की जांच कर रही थी. इस मुकदमे में किसी आरोपी का नाम न बढ़ने के एवज में उन्होंने 45000 रुपये की मांग की थी.

एंटी करप्शन टीम के बिछाए जाल में फंसी महिला दारोगा

यह भी बताया गया है कि पीड़ित ने इस मामले में एंटी करप्शन में शिकायत की थी. इसके बाद एंटी करप्शन यूनिट में अपना जाल बिछाया और उनके ट्रैप में यह महिला दारोगा फस गई. महिला दारोगा फिलहाल महिला थाने में तैनात हैं और साहिबाबाद थाने की रिपोर्टिंग चौकी पर पोस्टेड है. फिलहाल में इस मामले में एंटी करप्शन टीम आगे की कार्रवाई कर रही है.

एनकाउंटर की वजह सुर्खियों में आई थी महिला दारोगा

यहां पर बताना उचित होगा कि गाजियाबाद में सितंबर 2025 में एक एनकाउंटर ने देशी और विदेशी मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी. दरअसल, इस एनकाउंटर को करने वाली महिला थाने की टीम थी और संभवत यह पहला एनकाउंटर था जिसमें सभी पुलिसकर्मी महिलाएं थी. 

आरोपी महिला दारोगा भी उस टीम में शामिल थी. एनकाउंटर के बाद गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने भी पूरी महिला पुलिस टीम का हौसला बढ़ाया था. मगर अब 6 महीने में ही अब यह महिला दारोगा गिरफ्तार होकर जेल जा रही है.

Published at : 13 Jan 2026 11:14 PM (IST)
